Rimpianto Juve: l’hanno svenduto ed ora fa faville

Un grosso rimpianto per la Juventus: verrà venduto a 8 milioni, ma oggi potrebbe già valere molto di più. Ecco di chi si tratta.

La Juventus lo ha mandato in prestito per due anni consecutivi, cercando di farlo crescere il più possibile. Le sue prestazioni fino a questo momento sono state molto convincenti, a tal punto, forse, da creare qualche rimpianto tra le fila della Vecchia Signora per due motivi.

Il primo, di natura sportiva, dal momento che un difensore del genere, nel lungo termine, avrebbe potuto fare comodo ad Allegri, che avrebbe potuto avere a disposizione un ragazzo di belle speranze in grado di ricoprire tantissimi ruoli in difesa, sostanzialmente tutti.

Il secondo è di natura prettamente economica: il difensore in questione, infatti, è stato ceduto un prestito con obbligo di riscatto fissato ad 8 milioni di euro, ai quali se ne potrebbero aggiungere altri 2 legati a bonus variabili.

Se, tuttavia, le sue prestazioni continueranno ad essere ottime, a fine anno potrebbe valere molto di più. Ecco di chi stiamo parlando.

De Winter rimpianto Juventus: ecco quanto vale oggi

Il giocatore in questione è De Winter, belga classe 2002, che proprio Allegri aveva fatto esordire con la Juventus dei grandi, facendolo anche partire titolare anche in Champions League contro il Malmoe.

Un vero e proprio predestinato a vestire la maglia bianconera, o almeno era quello che sembrava. Il rinnovo fino al 2026 era un chiaro segnale, tuttavia le strade del ragazzo e della Vecchia Signora sembrano essere destinate a non incontrarsi.

Il Genoa di Alberto Gilardino, infatti, sembra credere fortemente nelle qualità del ragazzo, che fa della duttilità tattica e dell’affidabilità il suo punto di forza maggiore. Se continuerà a giocare così, il rischio di una vera e propria beffa da parte della Juventus potrebbe essere sempre maggiore, visto e considerato il mercato di oggi che, come sappiamo, tende a far schizzare verso l’alto le valutazioni dei cartellini in pochissimo tempo.

Oggi, infatti, il ragazzo può tranquillamente essere valutato 10 milioni di euro circa, tuttavia se le cose dovessero andare per il verso giusto, a giugno il suo cartellino potrebbe valere molto di più. Una rapida plusvalenza da parte dei rossoblu, dunque, potrebbe essere dietro l’angolo.