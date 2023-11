Probabili formazioni Fiorentina-Juventus: Allegri lancia Chiesa, ballottaggio Beltran più che Nzola per Italiano

La Fiorentina di Italiano ospita la Juventus di Allegri allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Sfida valevole per la 11^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20:45. I possibili schieramenti

I viola arrivano dalla sconfitta allo scadere contro la Lazio, i bianconeri dalla vittoria, curiosamente anch’essa arrivata negli istanti finali del match.

Per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, recupera Parisi che sarà quindi impiegato, così come Martinez Quarta. A centrocampo non si tocca l’ex Juve Arthur, batteria di trequartisti con Brekalo favorito su Ikoné, alle spalle dell’unica punta. Davanti ballottaggio Beltran-Nzola, con l’argentino in vantaggio.

Per la Juventus di Allegri in difesa le scelte sono obbligate. A centrocampo, il solito dubbio sul centro destra dovrebbe essere sciolto con Miretti in campo e McKennie schierato sulla corsia. A sinistra Kostic in vantaggio su Cambiaso, che potrebbe essere però dirottato sull’altra fascia. Davanti, Kean è in forma e può partire titolare, al suo fianco dovrebbe agire dal 1′ Federico Chiesa, in cerca del primo gol da ex al Franchi.

Fiorentina-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in TV

La gara della undicesima giornata di campionato tra Fiorentina e Juve sarà diretta dall’arbitro Chiffi, al Var ci sarà Ayroldi. La partita sarà disponibile su Dazn e Zona Dazn (Sky) per i tifosi abbonati.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. All. Italiano

Squalificati: –

Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Kayode

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean. All. Allegri Squalificati: Fagioli, Pogba Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio, Weah

Il calendario di Fiorentina e Juventus

La Juventus dopo la sfida contro la Fiorentina, se la vedrà tra le mura amiche: a fare visita ai bianconeri ci sarà il Cagliari. Dopo la sosta, ancora in casa, il big match tanto atteso: dopo il break delle nazionali sarà derby d’Italia, contro l’Inter ovviamente.

Per la Viola, calendario più fitto, dopo la Juve è tempo di Conference League, ci sarà la trasferta contro il modesto Cukaricki. Poi il Bologna e dopo la sosta, come per la Juve, un grande match: la trasferta di Milano contro il Milan.