Milan: attesa per Ibra, ma Pioli pensa al Psg | CM.IT

Le ultime da Milanello: i rossoneri recuperano tre elementi preziosi. Nel frattempo si attendono notizie sullo svedese

Ritrovare il sorriso in casa Milan, dopo la bruttissima prestazione di ieri sera, contro l’Udinese, non è per nulla facile.

Non c’è nemmeno il tempo per soffermarsi ad analizzare nel dettaglio quanto successo contro i bianconeri. La testa deve essere già alla sfida contro il Psg, di martedì sera, che vale una stagione e a Milanello si è così tornati a sudare per preparare la partita. Dopo un confronto tra le parti, Pioli ha potuto sorridere per aver ritrovato in gruppo – come appreso – ben tre calciatori, Theo Hernandez, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. Il terzino e i due esterni saranno dunque a disposizione per la sfida contro i francesi, valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Il tecnico di Parma, che al momento gode della piena fiducia da parte della società, spera di riabbracciare anche Rade Krunic e Simon Kjaer, nel corso dell’allenamento che si svolgerà domani mattina, davanti le telecamere dei giornalisti.

Milan, torna Cardinale: martedì a San Siro

Saranno dunque ore importanti per il Milan, che si augura di arrivare al match contro i francesi con la migliore formazione possibile.

Il Diavolo dovrà essere bravo a riconquistare San Siro, che ha fischiato tutti dopo la partita contro l’Udinese. Un San Siro, che ospiterà anche Gerry Cardinale, che tornerà a seguire da vicino il suo Milan.

Ma il ritorno a Milano del numero uno di RedBird servirà anche per incontrare Zlatan Ibrahimovic. Un incontro che potrebbe tenersi già prima della partita. L’americano, infatti, non ha mai smesso di pensare di poter riportare a Milanello lo svedese. L’ex attaccante, che ha rianimato Leao e compagni, dopo il derby (non può certo essere un caso), darebbe una boccata d’ossigeno importante ad una squadra che non sa più rialzare la testa.