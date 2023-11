Inter, incubo operazione per Pavard: i tre scenari con i tempi di recupero

L’Inter attende notizie più precise sull’infortunio di Pavard: tre possibili scenari, l’operazione allungherebbe di molto i tempi

L’Inter torna da Bergamo con tre punti fondamentali che la tengono in testa alla classifica e con la possibilità di allungare non solo sul Milan ma anche sulla Juventus, impegnata a Firenze. Contro l’Atalanta, però, una brutta notizia per Inzaghi, derivata dall’infortunio di Benjamin Pavard, uscito nel corso del primo tempo e rilevato da Darmian.

Nel post partita, lo stesso Inzaghi ha ricostruito la dinamica dell’infortunio di Pavard, con la rotula del ginocchio uscita e poi rimessa a posto dai medici. Adesso, c’è attesa per capire quale sarà la diagnosi effettiva. Di sicuro, il difensore francese salterà le prossime partite, ma l’entità del problema è tutta da chiarire. Gli scenari possibili sono tre, e in uno di questi l’Inter rischierebbe di perdere il giocatore davvero molto a lungo.

Inter, preoccupazione per Inzaghi: Pavard rischia uno stop di mesi

Lo scenario che tutti si augurano ad Appiano è quello della sublussazione dell’articolazione. In tal caso, lo stop potrebbe essere limitato a qualche settimana e si potrebbe rivedere in campo Pavard già dopo la sosta. Ma potrebbe anche non andare così bene.

In caso di lussazione vera e propria, lo stop salirebbe a circa 6-8 settimane e dunque il ritorno in campo avverrebbe non prima dell’inizio del 2024. In quel caso, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, si cercherebbe di evitare l’intervento chirurgico e optare per una terapia conservativa. Se invece l’operazione si rendesse necessaria, finire sotto i ferri per Pavard significherebbe stare lontano dai campi per almeno 4-5 mesi.