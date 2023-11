HIGHLIGHTS | Clamoroso Roma: Lecce rimontato nel recupero, decide Lukaku

Grazie ad un gol di Lukaku nel recupero, i giallorossi sono riusciti a rimontare il Lecce, guadagnando tre punti insperati

Gara dalle mille emozioni all’Olimpico. Alla fine è la Roma ad avere la meglio, grazie ai due gol siglati nel recupero da Azmoun e Lukaku. Una rimonta clamorosa da parte degli uomini di Mourinho, che fino al minuto 87 erano in svantaggio grazie alle rete messa a segno da Almqvist.

Come già anticipato, a decidere la contesa è stato il sigillo di Romelu Lukaku, che al termine di un’azione caparbia è riuscito a battere Falcone, che al quarto minuto di gioco gli aveva neutralizzato un calcio di rigore. Partita vibrante sotto tanti punti di vista, accesasi al minuto 71 grazie alla stoccata di Almqvist, che aveva illuso i salentini. Furiosa la reazione della Roma: appena entrato, Azmoun si mette in proprio e insacca, capitalizzando una bella azione di Zalewski. Quando tutto lasciava presagire che la contesa potesse chiudersi in parità, una palla persa in uscita dal Lecce ha messo in moto Dybala, bravo ad imbeccare Lukaku che non ha sbagliato dal cuore dell’area di rigore. Grazie a questo successo, la Roma agguanta momentaneamente la Fiorentina al settimo posto in classifica.

CLASSIFICA SERIE A Inter 28 punti; Juventus* 23; Milan 22; Napoli 21; Atalanta 19; Bologna 18; Fiorentina* e Roma 17; Lazio e Monza 16; Lecce 13; Frosinone* e Torino* 12; Genoa e Sassuolo* 11; Udinese 10; Cagliari 9; Verona 8; Empoli* 7; Salernitana 4. *una partita in meno