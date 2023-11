Fiorentina-Juve, nessun rinvio: arriva la conferma UFFICIALE

Non sussistono motivi per rinviare il match in programma di questa sera tra Fiorentina e Juventus, ecco quanto scritto nel comunicato dell’Osservatorio del Dipartimento di Pubblica Sicurezza

I momenti di paura e apprensione per i danni dell’alluvione subiti in Toscana hanno inevitabilmente toccato anche l’aspetto sportivo, visto che nella giornata di oggi si sarebbero giocati su diversi terreni di gioco match calcistici. Compreso l’attesissimo scontro diretto tra Fiorentina e Juventus fra le mura dello Stadio Franchi di Firenze.

Già nelle scorse ore il sindaco del Comune e il responsabile della Protezione Civile avevano dichiarato che la situazione sarebbe stata monitorata con attenzione, al fine di scongiurare qualsiasi possibile altra situazione di pericolo. Specie in occasione di un evento sportivo di simile portata.

Ad oggi però la situazione sarebbe sotto controllo e dunque non sussisterebbero motivi per parlare di un eventuale rinvio della partita a data da destinarsi. La conferma è sopraggiunta anche dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza a mezzo di un comunicato ufficiale.

“Non ricorrono motivi per disporre il rinvio della partita“, si legge nel comunicato. “Si vuole altresì aggiungere che non sono state sottratte forze dell’ordine da quelle impiegate nelle attività di soccorso”, come rassicurazione sull’importanza prioritaria che riveste la situazione dell’alluvione su qualsiasi altra manifestazione di contorno.