El Shaarawy, dodicesimo uomo perfetto per la Roma di Mourinho

Nella Roma di Mourinho uno dei giocatori più importanti è El Shaarawy e questo per via di una caratteristica ben precisa

La Roma, nell’ultima sessione estiva di mercato, ha regalato a Mourinho una serie di elementi in grado di migliorare la rosa giallorossa e permettere al tecnico di avere maggiori alternative per andare ad affrontare, nel migliore dei modi, la stagione dove Pellegrini e compagni hanno obiettivi importanti da raggiungere.

In Serie A, infatti, la voglia è quella di lottare per un posto nella prossima Champions League anche se non sarà per nulla semplice considerando la concorrenza piuttosto elevata. Per quanto concerne le coppe, invece, la missione è di arrivare il più in fondo possibile; traguardi complicati ma possibili grazie ad un giocatore come El Shaarawy.

Come ha giocato El Shaarawy nell’ultima partita: Inter Roma

L’ultima partita di campionato giocata dalla Roma è stata la trasferta di San Siro contro l’Inter; un match dominato dai nerazzurri dal primo all’ultimo minuto e con i ragazzi di Inzaghi che sono riusciti ad abbattere il muro difensivo eretto da Mancini e compagni a dieci dalla fine grazie alla rete di Thuram.

Una sfida dove gli occhi erano puntati, per forza di cose, su Lukaku; il belga non è riuscito a rendersi pericoloso così come il suo compagno di reparto. El Shaarawy, esclusa l’azione che ha portato al calcio di punizione dal limite, ha faticato ad esprimere al meglio le proprie qualità offensive.

Fantacalcio: i voti di El Shaarawy

Un giocatore importante all’interno della rosa giallorossa ma anche dal punto di vista fantacalcistico; l’esterno azzurro, per chi ha deciso di puntare su di lui, può regalare diverse soddisfazioni a livello di gol e assist considerando la sua capacità di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica.

L’esordio in campionato di El Shaarawy è arrivato alla prima giornata di campionato, in casa contro la Salernitana. Una buona prestazione dal parte dell’attaccante con qualche spunto di qualità che, a livello di voto, gli è valso un sei e mezzo. Sufficienza piena, invece, nel match contro il Verona dove il suo ingresso è stato utile alla squadra che ha avuto qualche impulso in più a livello offensivo.

El Shaarawy è stato uno dei pochi ad averci provato fino alla fine nel big match contro il Milan; la squadra, in generale, non ha fornito una buona prestazione ma l’esterno ha provato, con i suoi uno contro uno, a mettere in difficoltà la difesa rossonera. Prestazione da sei. Assente contro l’Empoli dove è entrato al minuto ottantaquattro senza, di conseguenza, a prendere il voto; sufficienza, invece, conquistato contro il Torino dove ha fornito una buona prestazione.

Cinque e mezzo, invece, il voto ottenuto in casa del Genoa in una partita per nulla semplice che ha visto i giallorossi perdere, nettamente, con il punteggio di quattro a uno. Dopo aver saltato i match contro Frosinone e Cagliari, è entrato nella ripresa contro il Monza dove è risultato decisivo; nel finale di gara, infatti, ha avuto modo di trovare la via della rete che ha regalato i tre punti ai giallorossi. Prestazione da dieci. Concludiamo con la trasferta di San Siro dove è arrivato un cinque e mezzo.

Come ha commentato El Shaarawy su Instagram

L’esterno offensivo dei giallorossi ha un profilo Instagram dove è solito andare a commentare i risultati della sua squadra. L’ultimo post messo dal giocatore è relativo al match europeo con lo Slavia Praga dove El Shaarawy ha fornito una buona prestazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stephan El Shaarawy (@stewel92)

El Shaarawy nella probabile formazione di Roma Lecce

La prossima partita della Roma sarà il match casalingo contro il Lecce; un match fondamentale sotto tanti punti di vista a partire dal fatto che i giallorossi devono trovare il successo per riscattare la sconfitta con l’Inter e non perdere terreno dalla zona Champions.

Tra i protagonisti del match troviamo, senza ombra di dubbio, El Shaarawy; l’esterno azzurro, non dovrebbe partire dal primo minuto, ma avrà sicuramente modo di far valere le sue qualità a gara in corso. Andiamo a vedere la probabile formazione della squadra giallorossa. Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Zalewski, Aouar, Cristante, Bove, Kristensen; Dybala, Lukaku

El Shaarawy nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Un giocatore fondamentale per la Roma e che può dare una grossa mano anche a livello fantacalcistico considerando la sua capacità di portare bonus importanti come gol e assist. A tal proposito andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di El Shaarawy.

Gol: uno

Assist: nessuno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.5

El Shaarawy e la capacità di essere decisivo a gara in corso

In una stagione dove ci sono tre partite a settimane è fondamentale avere una rosa completa e con la possibilità di utilizzare più elementi possibili. La Roma, da questo punto di vista, può contare (senza ombra di dubbio) su El Shaarawy.

L’esterno azzurro lo possiamo definire come il perfetto dodicesimo uomo; un giocatore con le sue caratteristiche tecniche, la sua abilità nel saltare l’uomo e creare la superiorità numerica lo rendono perfetto a gara in corsa.

Con gli avversari stanchi, infatti, ha la capacità di mettere in crisi la difesa avversaria e una testimonianza l’abbiamo avuta contro il Monza dove il suo ingresso ha regalato il successo alla Roma; giocatore fondamentale per gli obiettivi dei giallorossi.