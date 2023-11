Allegri non cambia idea: “Con l’Inter non conta nulla”

Vittoria di misura per la Juventus contro la Fiorentina ma importante per la classifica: Allegri commenta il match

Successo importante per la Juventus: l’1-0 contro la Fiorentina consente ai bianconeri di mettere a +7 il quinto posto e tenere il passo dell’Inter.

Nel post gara a ‘DAZN’ Massimiliano Allegri ha commentato così il match: “Mi rendono soddisfatto i tre punti e la prestazione dei ragazzi che hanno cercato la vittoria contro la Fiorentina contro cui è difficile giocare. Abbiamo sofferto di più nel primo tempo, nella ripresa Szczesny non ha fatto neanche una parata. Nel primo tempo abbiamo avuto 2-3 occasioni in campo aperto dove è mancato l’ultimo passaggio”.

GUARDARE AVANTI – “Bisogna sempre guardare avanti. Per lo scudetto Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate di noi. Siamo ripartiti con tanti giovani, c’è un bello spirito. Abbiamo fatto buone partite, poi bisogna migliorare alcune cose. Ad esempio quando rimaniamo 2 contro 2 davanti dobbiamo sfruttare meglio. Juventus-Inter? Intanto abbiamo il Cagliari. Con l’Inter non significa nulla, il campionato è lungo. Sappiamo che abbiamo dei limiti, su cui stiamo lavorando. Abbiamo anche qualità importanti. Intanto c’è il Cagliari che Ranieri ha rimesso in piedi, poi c’è la sosta e quindi ci prepareremo per l’Inter che resta una bella partita da giocare”.

PIANO PARTITA – “La Fiorentina ti porta di fare un lavoro del genere. Nel secondo tempo poteva gestire meglio la palla. Con loro è importante non spaccare le partite, altrimenti rischi. Rugani ha fatto un intervento fondamentale”.

Allegri plaude Kean: “Bella partita”

KEAN TITOLARE – “Stasera ha fatto una bella partita. Poi avevamo bisogno di Milik e Vlahovic”.

MIRETTI – “Mi aspetto un contributo realizzativo da lui, ma da tutti. Sono contento per Fabio perché è sempre criticato per le prestazioni e invece ha qualità importanti. Va aspettato, bisogna accettare gli errori ma a livello di qualità già è cresciuto”.

RUGANI – “Quando ha giocato è sempre stato efficace. Deve migliorare invece Gatti che va un po’ in giro per il campo ed invece deve mantenere la posizione”.