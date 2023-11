“Allegri li ha fatti sparire”: tifosi Juventus (e non solo) senza parole

Allegri colpisce ancora: il tecnico della Juventus lascia senza parola i tifosi bianconeri e non soltanto loro

Ha impiegato appena dieci minuti la Juventus per superare la retroguardia della Fiorentina e passare in vantaggio al ‘Franchi’.

La gara delle polemiche per il mancato rinvio è iniziata come meglio non poteva per la formazione di Allegri. Miretti ha finalizzato al meglio una bella azione corale, andando ad anticipare Quarta e battendo Terraciano.

Un gol che era stato in qualche modo profetizzato da Massimiliano Allegri che nella conferenza stampa della vigilia aveva parlato proprio del centrocampista di Pinerolo, spingendolo a fare di più sotto porto. Il tecnico toscano rispondendo alle domande sul 20enne ieri aveva dichiarato: “Cosa manca a Miretti? Il gol“.

Detto, fatto ed inevitabilmente tutti i tifosi della Juventus evidenziano proprio questa particolare coincidenza tra la frase di Allegri e il gol di Miretti.

Fiorentina-Juventus, gol di Miretti: Allegri aveva previsto tutto

Sono in tanti su X a ricordare proprio l’affermazione di Allegri su Miretti dopo la rete del centrocampista che ha sbloccato Fiorentina-Juventus.

“Lo stregone colpisce ancora” scrive un utente ed un altro non si discosta più di tanto dal concetto, twittando “Allegri è un mago”. Ma di commenti del genere ce ne sono davvero tanti come chi definisce il tecnico toscano “un demiurgo” e chi riporta le parole del tecnico e chiosa: “Allegri è proprio una sentenza”.

Questa, in generale, la reazione dei tifosi della Juventus alla rete di Miretti. Una serie di commenti che esaltano anche Allegri, con chi evidenzia come sia ormai superata la fase dell’Allegri out e che tutti i critici sono stati spazzati via dall’allenatore toscano.

Ecco alcuni tweet sull’argomento:

Allegri aveva detto: “miretti deve segnare di più”

Taaaaaac

IL DEMIURGO pic.twitter.com/FziPZTgiF4 — Buoni rapporti ♥️ (@_padretempo_) November 5, 2023

"A Miretti manca solo il goal"

Cit Massimiliano Allegri.

24h dopo:

Miretti segna 😂😂😂😂🥹🤍🖤 Allegri li conosce come la sua anima. — Miriam 🖊️ (@Juventina962) November 5, 2023

ALLEGRI È UN MAGO!!!

In conferenza aveva detto che a MIRETTI mancava solo fare più gol e TAC….MIRETTI HA FATTO GOL🤍🖤#FiorentinaJuve — Valentina (@Valentina2283) November 5, 2023

Allegri: “Miretti deve migliorare nella conclusione” Miretti segna il giorno dopo. Allegri è proprio una sentenza. — 🛸sdrogro🛸 (@therealsdrogro) November 5, 2023