Rai nel mirino: “Professionisti mediocri”

Sfogo contro la Rai sui social: l’ex giornalista non nasconde il suo disappunto per le ultime scelte della tv pubblica

Arriva lo sfogo contro la Rai. Le scelte della tv pubblica sono prese di mira da chi a Viale Mazzini ha trascorso un’intera carriera.

L’ex telecronista Riccardo Cucchi non ha risparmiato le critiche nei confronti della RAI e lo ha fatto con un tweet che non ha bisogno di interpretazioni. Su X il giornalista ha scritto: “La Rai perde ascolti in TV e in radio. Certo, se sostituisci validi professionisti con personalità mediocri e progetti sbagliati è inevitabile. Succederebbe a qualunque piattaforma, anche privata. Perché è il pubblico a scegliere”.

Un giudizio che raccoglie molti apprezzamenti da parte degli altri utenti che danno ragione a Cucchi.