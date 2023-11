PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-INTER 1-2: Toro scatenato, Dimarco sbaglia

Voti, pagelle e tabellino di Atalanta-Inter, match del ‘Gewiss Stadium’ valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Prodezza di Lautaro Martinez: Inzaghi espugna anche Bergamo

Inter rullo compressore in trasferta, la squadra di Simone Inzaghi espugna anche il ‘Gewiss Stadium’ grazie al solito Lautaro Martinez.

La gemma del capitano, al 13° centro stagionale, consegna tre punti fondamentali ai vicecampioni d’Europa per consolidare il primato in classifica in attesa delle rivali Juventus e Milan. Calhanoglu orchestra ed è infallibile dal dischetto, Scamacca è l’ultimo ad arrendersi ma non basta alla ‘Dea’. Erroraccio di Dimarco, Musso travolge Darmian sul penalty del vantaggio interista. Espulso nel finale per doppio giallo Toloi. Inzaghi trema per Pavard: il francese va KO nel primo tempo per un infortunio al ginocchio.

ATALANTA

Musso 4,5

Scalvini 5,5 (62′ Toloi 4,5)

Djimsiti 5,5

Kolasinac 5 (55′ Pasalic 5,5)

Zappacosta 5 (55′ Hateboer 5)

Ederson 6

De Roon 5,5

Ruggeri 6

Koopmeiners 5,5 (80′ Muriel 6)

Lookman 6,5 (80′ De Ketelaire SV)

Scamacca 7

Allenatore Gasperini 5,5 – Primo tempo anonimo della ‘Dea’, non basta la reazione dopo il doppio svantaggio. Atalanta da rivedere in difesa: troppe disattenzioni che sono costate carissime agli orobici. Primo KO casalingo della stagione.

TOP Atalanta: Scamacca 7 – Continua a segnare, sono cinque in campionato. Spaventa nel finale l’Inter, a un passo dal suo acquisto in estate. Poi la scelta di preferire la fermata a Bergamo per giocare con maggiore continuità: scelta che sta pagando, oltre a Gasperini ne sarà felice anche Spalletti.

FLOP Atalanta: Musso 4,5 – Uscita sconsiderata sui piedi del neo-entrato Darmian: rigore sacrosanto. L’argentino facilita così il lavoro dell’Inter e una volta sotto la strada diventa tutta in salita per l’Atalanta.

INTER

Sommer 7

Pavard 6 (33′ Darmian 7)

De Vrij 6

Acerbi 6

Dumfries 5,5

Barella 6

Calhanoglu 7,5 (86′ Asllani SV)

Mkhitaryan 6,5 (70′ Frattesi 6)

Dimarco 4,5 (70′ Carlos Augusto 6)

Thuram 5,5

Lautaro Martinez 8 (86′ Sanchez 6)

Allenatore Inzaghi 7 – L’Inter passa a pieni voti anche l’ostacolo Atalanta, in trasferta non perde praticamente un colpo il tecnico piacentino. Squadra pragmatica e che colpisce al momento giusto, affidandosi anche si suoi solisti (vedi Lautaro). Per Pavard incrocia le dita.

TOP Inter: Lautaro Martinez 8 – Si inventa un gol da cineteca, spianando la strada al successo interista. Cecchino infallibile, sono già tredici in stagione: meritava ben altra considerazione da parte dei giurati del Pallone d’Oro.

FLOP Inter: Dimarco 4,5 – Non brilla particolarmente sulla corsia mancina, anche se a inizio ripresa fa tremare Musso. Incomprensibile però l’erroraccio sul gol di Scamacca che rimette in bilico la contesa.

Arbitro Sozza 5,5

Il tabellino di Atalanta-Inter: Calhanoglu professore, Scamacca non basta

ATALANTA-INTER 1-2

40′ rig. Calhanoglu; 57′ Lautaro Martinez; 61′ Scamacca (A)

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini (62′ Toloi), Djimsiti, Kolasinac (55′ Pasalic); Zappacosta (55′ Hateboer), Ederson, de Roon, Ruggeri; Koopmeiners (80′ De Ketelaere), Lookman (80′ Muriel); Scamacca. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Holm, Bakker, Zortea, Adopo, Miranchuk. Allenatore: Gasperini

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (33′ Darmian), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (80′ Asllani), Mkhitaryan (70′ Frattesi), Dimarco (70′ Carlos Augusto); Thuram, Lautaro Martinez (80′ Sanchez). A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bastoni, Bisseck, Agoume, Sensi, Klaassen. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Sozza (sez. Seregno)

VAR: Irrati

Ammoniti: De Roon (A), Kolasinac (A), Gasperini (A, dalla panchina), Toloi (A), Dumfries (I)

Espulsi: Toloi (A)

Note: recupero 4′ e 6′