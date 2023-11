Pagano la clausola di De Zerbi: esonero immediato

Possibile nuova avventura per Roberto De Zerbi, da oltre un anno alla guida del Brighton e nel mirino di molti top club

Potrebbe essere giunto il momento di allenare una big per Roberto De Zerbi, talentuoso allenatore italiano che dal settembre del 2022 siede sulla panchina del Brighton.

Dopo quattordici mesi in cui ha sorpreso tutti col suo Brighton, per Roberto De Zerbi potrebbe arrivare la chiamata di una grande big. L’ex attaccante, dopo le esperienze da allenatore alla guida di Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo e Shaktar Donetsk, sta stupendo l’intero panorama calcistico europeo col suo Brighton, attualmente settimo in classifica in Premier League, alle spalle delle big Tottenham, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Aston Villa e Newcastle United, club di blasone e che nel corso degli anni hanno investito cifre importanti per rinforzarsi.

Il nome del tecnico di origini bresciane è così finito nel mirino di molti club europei e ora per lui potrebbe arrivare la chiamata di una big del calcio europeo. Si tratta del Manchester United che, stando a quanto riportato dai media britannici, sarebbe intenzionato a esonerare Erik ten Hag, per i risultati ottenuti (i Red Devils sono ottavi, proprio alle spalle del Brighton di De Zerbi) e per un rapporto con la squadra che sarebbe tutt’altro che idilliaco.

De Zerbi al Manchester United: clausola da pagare

La decisione di esonerare ten Hag sarebbe legata a sir Jim Ratcliffe, fondatore e presidente del gigante petrolchimico Ineos, sempre più vicino a diventare azionista di minoranza del club. E per sostituire l’olandese, l’imprenditore britannico vorrebbe portare Roberto De Zerbi a Old Trafford.

Un esonero che potrebbe concretizzarsi a prescindere dai risultati delle prossime partite, compresa quella di questa giornata contro il Fulham. E De Zerbi potrebbe essere l’erede di ten Hag sulla panchina dei Red Devis. Per liberare il tecnico italiano dal Brighton, c’è però da pagare una clausola che ammonterebbe a 20 milioni di euro circa.

Una cifra importante a cui aggiungere i 15 milioni di sterline, spesa da sostenere per esonerare ten Hag in questa stagione. Per Roberto De Zerbi potrebbe dunque concretizzarsi la possibilità di allenare una big del calcio mondiale dopo anni di gavetta.