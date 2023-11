Marotta sul rinnovo di Lautaro: “Tempi non brevi”

L’Inter sta per scendere in campo contro l’Atalanta. Nel pre-partita ha parlato l’AD nerazzurro Giuseppe Marotta, dando importanti novità sul rinnovo di Lautaro

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN del rinnovo di Lautaro e non solo. Durante l’intervista sono stati toccati tanti altri temi, tra cui la trattativa con Gianluca Scamacca.

L’Inter arriva alla partita del Gewiss Stadium da un’importante scontro diretto vinto contro la Roma a San Siro. L’obbiettivo è cercare la vittoria per rispondere all’ottima prestazione del Napoli contro la Salernitana che ha accorciato la distanza dal primo posto. In casa l’Atalanta non ha mai perso questa stagione, mentre la squadra milanese ha sempre vinto lontano da San Siro in Serie A.

Prima della partita ha parlato ai microfoni di Dazn l’amministratore delegato dei nerazzurri Giuseppe Marotta. Tra i tanti temi toccati nell’intervista c’è stato anche quello del rinnovo di Lautaro: “Speriamo possa diventare un simbolo del club, ma il prolungamento non arriverà in tempi brevi. Questa non è una priorità al momento, perché tra persone per bene c’è fiducia”.

C’è stato anche tempo per commentare la sfida che l’Inter sta per giocare contro l’Atalanta. Marotta si è espresso a tal proposito dicendo: “Il messaggio più importate è dare continuità alle prestazioni. A questo punto la classifica è relativa, serve solo a stabilire il valore delle squadre che sono davanti”.

Inter, Marotta chiarisce: “Non è vero che Scamacca ha rifiutato l’Inter”

Sono state tante anche le domande sul mercato rivolte a Marotta durante il pre-partita di Atalanta-Inter. In particolare si è toccato il tema Gianluca Scamacca che in estate ha scelto i nerazzurri bergamaschi, piuttosto che quelli di Milano.

Giuseppe Marotta ha voluto fare chiarezza sulla trattativa tra l’Inter e Scamacca, mai andata in porto l’estate scorsa: “Sono stati fatti tanti sondaggi in attacco. L’obbiettivo era quello di creare un reparto offensivo formato da 4 giocatori di qualità per coprire tutti gli impegni. Nel momento in cui lui ha iniziato a parlare con l’Atalanta noi avevamo già abbandonato la pista. Quando si dice che Scamacca ha scelto l’Atalanta rifiutando l’Inter forse non è vero“.

Si anche discusso del prossimo mercato estivo. In particolare è stato a chiesto a Giuseppe Marotta di Zielinski, che il 30 giugno lascerà Napoli a parametro zero. L’amministratore delegato nerazzurro ha affermato in merito: “Gli svincolati di livello vengono sempre associati alle grandi squadre, ma al momento non c’è stato nessun contatto. Baccin e Ausilio sono sempre attenti sul mercato”.