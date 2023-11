Leao sconcertante, bufera totale: “Ha ragione Cassano”

Partita difficile per il Milan contro l’Udinese e Leao ancora una volta sotto tono, il portoghese bersagliato dopo il primo tempo

Milan chiamato a vincere contro l’Udinese per riscattare le ultime deludenti partite e per rispondere all’Inter che ha allungato in vetta vincendo contro l’Atalanta. Ma la gara con i friulani, a San Siro, si sta rivelando complicata.

I bianconeri chiudono tutti i varchi e hanno avuto anche qualche occasione in ripartenza. Il Milan ha faticato a fare gioco, concludendo per lo più dalla distanza e risultando impreciso quando è riuscito a farsi largo in area. Diverse prestazioni non convincenti nella squadra di Pioli e il tecnico è il primo a essere bersagliato nei commenti sui social, ma non certo l’unico. Particolarmente presi di mira tra gli altri Krunic e Leao.

Leao troppo fumoso: “Non è un top player”, il web infierisce

Il bosniaco commette diversi errori di misura anche banali. Il portoghese si da’ da fare, ma come spesso gli capita non è concreto e lucido nelle giocate.

Il risultato è tante movenze che appaiono più che altro fini a se stesse, l’atteggiamento di Leao inizia a spazientire il pubblico e qualcuno si spinge a dire “Cassano non ha tutti i torti”. Di seguito, una raccolta dei commenti più caustici contro Krunic e contro l’ex Lille.

Giocare con #krunic è come giocare in 10#milanudinese — Vittorio (@Vittohalfon) November 4, 2023

Che roba disgustosa Krunic ma, la colpa non è sua ma, di chi lo schiera sistematicamente ogni partita e gli fa fa credere di essere un misto tra Modric e Busquets — FRA (@Frances54325203) November 4, 2023

Krunic inutile e dannoso. — Andrea (@andreadag3) November 4, 2023

Ma perché gioca sempre sto scarso galattico dì Krunic? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? #stopasininelMilan #MilanUdinese — 🇺🇦Rivoglio i 49 milioni® Sandrinoh (@Sandro19714) November 4, 2023

Ho finito le bestemmie per Krunic #MilanUdinese — Slytherin (@404Simonotfound) November 4, 2023

Leao per me è limitato, gli mancano delle cose che i top sanno fare.

Ovviamente in questa minestra di merda di squadra non crescerà mai, quindi spero per lui se ne vada in fretta — #PioliOut (@lu___01) November 4, 2023

Palla a #Leao, e lui la perde. Uno schema molto elaborato del Milan #MilanUdinese — Pardeep Singh (@punjabiSheva) November 4, 2023

Leao muovi il sedere 🤬! #milanudinese — Francesco Pioli OUT 🇮🇹🇮🇱🇺🇦❤️🖤👑 (@Fre_AFG) November 4, 2023

Ogni partita di Leao è una fotocopia oramai. Mai una giocata diversa, mai mai — Pardeep Singh (@punjabiSheva) November 4, 2023

Comunque Cassano non ha tanto torto su Leao — _flegias 🔴⚫️ (@flegias6) November 4, 2023

Qualcuno dica a Leao che non è vietato tirare #MilanUdinese — Ale (@magicolento) November 4, 2023