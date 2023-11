Alluvione in Toscana, minuto di silenzio UFFICIALE in Serie A

La Federcalcio ha disposto il minuto di raccoglimento su tutti i campi del weekend in ricordo delle vittime dell’alluvione

A causa della tragedia che si è consumata nelle scorse ore per via del violento alluvione che ha colpito la Regione Toscana, è stato disposto ufficialmente da parte della Federcalcio Italiana un minuto di silenzio prima dell’inizio di tutte le gare di questo fine settimana nel rispetto delle vittime colpite dal maltempo.

Questo l’annuncio ufficiale del presidente Gravina: “In memoria delle vittime e in segno di vicinanza nei confronti della popolazione della Toscana e di tutti i territori colpiti dagli eventi calamitosi delle ultime ore, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi)”.

Già a partire dall’anticipo di questo pomeriggio tra Salernitana e Napoli, come avvenuto ieri sera per Bologna-Lazio, verrà rispettato il minuto di silenzio. Non è ancora chiaro, invece, se verrà rinviato o meno il match tra Fiorentina e Juventus in programma domani sera alle 20.45, dopo la richiesta ufficiale della Curva Fiesole di posticipare l’incontro.