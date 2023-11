Allerta meteo, UFFICIALE: domani non si gioca

Ufficiale la decisione per quanto riguarda la giornata calcistica di domani; non si giocherà a causa dell’allerta meteo

Sono giorni difficili per alcune zone dell’Italia a causa della pioggia che scende incessantemente e che sta causando non pochi problemi e non poche difficoltà. Situazione da tenere sotto controllo specialmente in alcune parti dell’Italia dove l’acqua ha provocato danni importanti. Tra le città maggiormente colpite bisogna citare la Toscana e nella giornata di domani è in programma Fiorentina Juventus.

Partita molto importante per la classifica del campionato e la stagione di entrambe le squadre che hanno bisogno di punti. Al momento, però, il campo passo in secondo piano visto quanto successo a causa del maltempo e dell’incessante pioggia che ha colpito la città. In attesa di capire il destino del match tra viola e bianconeri, è ufficiale la decisione di non giocare alcuni match di oggi e di domenica cinque novembre

Maltempo, decisione UFFICIALE: non si gioca in Friuli Venezia Giulia

L’allerta meteo e il continuo incessante della pioggia ha colpito il Friuli Venezia Giulia e questa situazione ha portato il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale a prendere una decisione inevitabile. Sono state, infatti, sospese le attività regionali e provinciali sia dilettantistiche sia giovanili ma anche il Campionato regionale di calcio a cinque. Come detto non si giocheranno le partite di oggi e quelle della giornata di domani; scelta inevitabile visto quanto sta succedendo e la necessità di far passare l’attività calcistica in secondo piano.