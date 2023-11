Maltempo in Toscana: Fiorentina-Juventus, la situazione

Il ciclone Ciaran ha messo in ginocchio molte zone della Toscana nelle ultime ore, c’è cautela anche in vista del prossimo incontro di Serie A tra Fiorentina e Juventus

L’avvento dell’alluvione che ha colpito nelle ultime ore la Toscana ad opera del ciclone Ciaran ha creato innumerevoli disagi non soltanto a beni immobili ed infrastrutture, ma ha causato anche il decesso di alcune persone.

Una situazione critica, per via dell’esondazione di fiumi dai propri argini, monitorata oggi dagli organismi di controllo e valutata di massima allerta da parte del Cdm. Sulla scia di quanto detto, è a dir poco probabile che molte partite calcistiche possano essere disputate per l’impraticabilità degli impianti.

Tanto che è stata fatta chiarezza sulla questione anche dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, sulle chance di rinvio del match di Serie A in programma questa domenica nella cornice serale dello Stadio Franchi del capoluogo toscano fra Fiorentina e Juventus.

Nessun provvedimento per Fiorentina-Juventus, valutazioni in corso sui potenziali rischi

“Non è previsto alcun rinvio, per il momento. La situazione verrà monitorata“, ha dichiarato Nardella. L’allerta meteo potrebbe infatti permanere anche per tutta la durata del weekend e nuove piogge potrebbero abbattersi sulle zone già colpite, creando ulteriore scompiglio.

Certo una situazione difficile da prevedere, come ribadito anche dal Responsabile della Protezione Civile del capoluogo nel corso dell’ultima conferenza stampa. “Valuteremo tutti i rischi, passo dopo passo”, ha aggiunto Leonardo Ermini. Al momento, dunque, la partita tra Fiorentina e Juventus non dovrebbe andare incontro a variazioni salvo aggiornamenti in corso d’opera.