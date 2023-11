UFFICIALE, addio al campionato: la squadra si ritira

Clamoroso addio al campionato, la squadra si ritira: diramato un comunicato ufficiale da parte del club

Una notizia che ha del clamoroso, soprattutto per il fatto che arriva nel vivo della stagione. In Serie D il Lamezia Terme ha deciso di ritirarsi dal campionato.

Una decisione che scuote quindi il calcio dilettantistico. La società calabrese, militante nel girone I, ha deciso quindi di ritirarsi dal campionato. Il progetto è nato con l’obiettivo di creare un’identità calcistica per il territorio per aspirare ai campionati professionistici. Preso atto che alla terza stagione sportiva gli obiettivi non sono stati raggiunti, la società gialloblù ha deciso di rinunciare al campionato. La notizia avrà ripercussioni inevitabili per quanto riguarda il girone. Alle squadre che infatti hanno collezionato punti contro i gialloblù, questi stessi punti verranno sottratti.

Il progetto era nato grazie all’imprenditore Felice Saladini, patron che aveva recentemente rilevato la Reggina, nei mesi scorsi esclusa dal campionato di serie B. Una nota ufficiale del club ha sancito l’addio al campionato:

“Preso atto che alla terza stagione sportiva gli obiettivi non sono stati raggiunti, la società ha deciso di rinunciare al campionato in corso. Il più grande ringraziamento va ai lametini che con coraggio, passione e determinazione hanno creduto in questo progetto sportivo. Rimaniamo convinti che lo sport rappresenta un volano di sviluppo per la città”.