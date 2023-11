Sarri spiega la scelta Castellanos e arringa la folla: “Un inferno contro il Feyenoord”

Le parole di Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN nel post partita del match contro il Bologna. Le parole del tecnico biancoceleste

La Lazio frena in campionato: al Dall’Ara, il Bologna si impone 1-0 in virtù della rete messa a segno da Ferguson, che sfrutta un’ingenuità della retroguardia biancoceleste e orienta il match.

Nel post partita sono tanti i temi affrontanti da Maurizio Sarri, che dopo aver risposto ad una domanda su Guenzouzi, ha fornito il suo giudizio sulla prestazione complessiva dei biancocelesti: “Guendouzi è un ragazzo che ha esperienza importante, anche caratterialmente – tra i nuovi – è quello che si è adeguato più velocemente di tutti al nostro modo di giocare. La squadra ha fatto un bel primo tempo, poi abbiamo preso un gol preso dopo 20-30 secondi dall’inizio del secondo tempo. Difficile anche valutare l’approccio dopo pochi secondi, ma l’abbiamo accusata. Risultato ingiusto nei nostri confronti, le palle gol sono state poche da ambo le parti: partita da 0-0, ma ci abbiamo messo dentro un errore che paghiamo caro.”

Lazio, Sarri su Castellanos e sulla prossima sfida contro il Feyenoord: “Spero che lo stadio sia un inferno”

Il tecnico biancoceleste ha poi passato in rassegna non solo il periodo di forma di Castellanos, ma ha lanciato un appello all’Olimpico in vista della prossima gara di Champions contro il Feyenoord:

“Castellanos è cresciuto e sembra in ottima condizioni fisiche, Immobile viene da tante problematiche e non è al top della forma. Nel primo tempo la partita era completamente in mano nostra, non siamo riusciti a concretizzare. Le palle gol sono state pochissime, la sensazione è che questa fosse una partita da 0-0. Il possesso era molto equilibrato, la supremazia territoriale no. Il Bologna è un problema per tutti, non semplice da affrontare, l’interpretazione era giusta, dopo lo svantaggio siamo stato poco cattivi dentro l’area avversaria.

Sconfitte pre Champions: solo un caso? Non lo so. Stasera non ho visto una squadra con la testa da un’altra parte. Bisogna pensare al campionato quando siamo dentro al campionato. Giocare la Champions è bellissimo, ma sappiamo quanto sia difficile. Stimolo per Feyenoord e Roma? Spero che lo stadio sia un inferno contro il Feyenoord, come quello che ci fanno trovare loro quando noi andiamo lì”.