Samardzic tra Juventus e Inter: la scelta sorprende molti

Dopo la rottura improvvisa della scorsa estate, il club nerazzurro ha deciso di non mollare il centrocampista dell’Udinese

In attesa dello scontro diretto in campo fissato per il prossimo 26 novembre, Inter e Juventus continuano a punzecchiarsi sul mercato. I due club tra qualche settimana potrebbero infatti rendersi protagonisti di un avvincente duello iniziato la scorsa estate e destinato ad entrare nel vivo nelle prossime sessioni.

A far discutere è ovviamente il nome di Lazar Samardzic, centrocampista serbo che in estate era andato ad un passo dal diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Il centrocampista di proprietà dell’Udinese aveva addirittura sostenuto le visite mediche con il club nerazzurro ed era in attesa di depositare solamente la firma sul nuovo contratto. A rompere improvvisamente la trattativa, però, era stato il padre del ragazzo per alcune divergenze dell’ultimo minuto su dei dettagli in riferimento all’accordo tra entourage e società interista.

Un rapporto che sembrava essersi definitivamente consumato a causa di atteggiamento per niente gradito ai dirigenti nerazzurri e che aveva spianato la strada alla rimonta virtuale della Juventus. Il club bianconero, una volta tramontato l’affare tra Inter e Udinese, si era premurato di inserirsi immediatamente sul calciatore per tentare di preparare il terreno ad un assalto futuro. Un piano che potrebbe però essere rovinato da un nuovo colpo di scena, vale a dire dal ritorno inaspettato dei nerazzurri.

Calciomercato Inter e Juve, scelto il prossimo club di Samardzic

Del futuro di Lazar Samardzic si è parlato nel sondaggio lanciato quest’oggi da Calciomercato.it sui propri canali social.

I nostri utenti Twitter, ai quali è stato chiesto di scegliere la prossima destinazione del centrocampista serbo, si sono espressi decretando la vittoria finale dell’Inter. Il ritorno di fiamma tra il calciatore ed il club nerazzurro è stato infatti votato dal 36,8% dei tifosi. Subito dopo al secondo posto si è posizionata la Juventus con il 33,3%, davanti al Milan fermo al terzo con il 19,3%. Ultimo posto, infine, per il Napoli (10,5%) che in passato aveva effettivamente sondato il terreno per Samardzic, salvo poi tirarsi indietro e non approfondire i contatti.