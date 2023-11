Roma in ginocchio: Mourinho, Lukaku e Dybala via

Roma sotto attacco in vista della prossima estate: oltre a Mourinho, anche Dybala e Lukaku potrebbero dire definitivamente addio al club giallorosso

L’Arabia Saudita spaventa la Serie A e nello specifico la Roma. I facoltosi club sauditi guardano con particolare interesse Trigoria e corteggiano i big giallorossi, oltre a José Mourinho.

Lo ‘Special One’ già l’ultima estate era stato sondato nel concreto per un possibile sbarco in Arabia, con lo stesso portoghese a rivelare la super offerta arrivata dai sauditi per lasciare la Roma e la prospettiva di un futuro nella Saudi League. Mourinho alla fine è rimasto sulla panchina giallorossa e, con un contratto in scadenza a giugno e con i discorsi fermi sul rinnovo, l’ipotesi di un addio alla capitale è sempre più realistico. I ricchissimi club arabi – scrive il ‘Corriere dello Sport’ – sono pronti a ricoprire d’oro ‘Mou’ e guardano con interesse anche ai gioielli della rosa romanista. Tra cui ovviamente spiccano Lukaku e Dybala, che evidentemente hanno una situazione contrattuale diversa con il sodalizio dei Friedkin.

Calciomercato Roma: l’Arabia Saudita tenta Mourinho, Lukaku e Dybala

Il centravanti belga ovviamente è in prestito a Roma dal Chelsea, senza nessun vincolo sul riscatto del cartellino. I ‘Blues’ lo valutano almeno 40 milioni di euro, stessa cifra con la quale avevano trovato l’accordo con l’Inter prima del dietrofront di ‘Big Rom’ che ha fatto infuriare l’ambiente nerazzurro.

Dall’Arabia Saudita avevano provato l’affondo già nell’ultima sessione di mercato, senza però fare breccia nel cuore di Lukaku. La prossima estate la situazione potrebbe essere diversa e l’assalto concretizzarsi per l’ex bomber dell’Inter. Sul taccuino infine dei sauditi spicca Paulo Dybala, sul quale i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno e mezzo non sono stati ancora approfonditi dalla Roma. La Saudi League punta a ricoprire d’oro anche la ‘Joya’ a fine stagione: da capire quale sarà eventualmente la volontà di Dybala, se accettare le lusinghe dall’Arabia o legarsi con un nuovo accordo alla società capitolina.