Ranieri, l’incredibile statistica da allenatore del Cagliari

Ranieri, tecnico del Cagliari, ha una statistica veramente incredibile in questa prima parte di stagione alla guida del club

Il Cagliari, nella scorsa stagione, ha ottenuto la promozione in Serie A all’ultimo secondo della finale playoff, di ritorno, contro il Bari. Un vittoria che ha regalato una grande soddisfazione a tutta la tifoseria tornata nel massimo campionato italiano. L’inizio non è stato dei migliori considerando i soli sei punti ottenuti nelle prime dieci giornate frutto di un successo, tre pareggi e ben sei sconfitte. Difficoltà anche a livello realizzativo dal momento che il Cagliari ha realizzato solamente nove gol subendone ventuno.

Rendimento decisamente da migliorare visto l’obiettivo, la salvezza e le difficoltà di un campionato come la Serie A. La scossa, per il Cagliari, potrebbe essere arrivata nel match contro il Frosinone; una partita che sembrava persa, con la squadra di Ranieri sotto di tre gol a venti minuti dalla fine.

Quando sembrava tutto finito ecco la reazione con quattro gol dal settantaduesimo al minuto novantasei; una vera e propria impresa da parte di un gruppo che ha dimostrato di non mollare mai. Caratteristica appresa dal proprio allenatore; tra i punti di forza delle squadre di Ranieri dobbiamo menzionare la voglia di crederci sempre anche quando sembra tutto ormai deciso. Chiaro che non si può pensare di arrivare alla salvezza vincendo costantemente all’ultimo secondo anche se la statistica di Ranieri sulla panchina del Cagliari, da questo punto di vista, è a dir poco incredibile.

Ranieri e le vittorie nel finale: ormai è una costante

Contro il Frosinone la vittoria è arrivata grazie a due gol realizzati all’ultimo secondo (minuto novantaquattro e minuto novantasei) da parte di Pavoletti, l’attaccante che potrebbe aver cambiato, in maniera definitiva, la stagione del Cagliari. Una vittoria all’apparenza casuale ma, nel calcio, non esiste nulla di causale e se andiamo a vedere il calendario dei rossoblù ci rendiamo conto di un fatto decisamente curioso.

Il Cagliari, nelle ultime sedici partite tra tutte le competizioni, ne ha vinte cinque e tutte le vittorie sono arrivate all’ultimo secondo o, ancora meglio, nei minuti di recupero. Iniziamo dal match con il Parma, l’andata della semifinale dei playoff di Serie B dove i ragazzi di Ranieri erano sotto di due gol. La rimonta è avvenuta nella ripresa con il Cagliari che ha trovato la rete del pareggio all’ottantacinquesimo e, quattro minuti dopo, quella del successo.

La vittoria più bella è stata, senza ombra di dubbio, quella in casa del Bari nella finale playoff di ritorno dove il Cagliari trova la vittoria (che spedisce la squadra in Serie A) al novantaquattresimo con Pavoletti. Passiamo alla stagione in corso e il primo turno di Coppa Italia vede i rossoblù affrontare il Palermo; partita decisa ai supplementari quando sembrava si potesse decidere tutto ai calci di rigore. Sull’ultimo pallone disponibile, infatti, ci ha pensato Di Pardo a regalare il successo alla sua squadra.

Passiamo, ora, alle ultime due partite giocate dal Cagliari, in campionato contro il Frosinone e in Coppa Italia contro l’Udinese. Nel primo caso, come abbiamo detto, il successo si è materializzato all’ultimo secondo e la stessa cosa è successa contro i friulani dove, poco prima dei rigori, gli uomini di Ranieri hanno trovato la vittoria per andare agli ottavi di finale.

Dalla fine della scorsa stagione, dunque, il Cagliari ha vinto solo ed esclusivamente nei minuti finali di gara; aspetto sicuramente importante perché testimonia come la squadra non molli mai. Dall’altro lato, però, dobbiamo andare a sottolineare una cosa altrettanto importante: Luvumbo e compagni hanno bisogno di iniziare a vincere senza aspettare l’ultimo secondo disponibile. La prossima partita sarà l’occasione giusta per provare a conquistare i tre punti con maggiore serenità.