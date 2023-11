Pedro, lo spagnolo che ha vinto tutto, è sempre l’uomo in più nella Lazio di Sarri?

Lo spagnolo Pedro continua ad essere una riserva di lusso. Da prendere al Fantacalcio ad occhi chiusi?

Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma, più noto semplicemente come Pedro, è un attaccante spagnolo classe 1987 con una ricca bacheca di titoli e trofei, vinti nelle sue pluriennali esperienze al Barcellona e al Chelsea.

Di seguito si è spostato nel campionato italiano e, dopo una breve avventura con la Roma, oggi è alla sua terza stagione con la Lazio, club che ha scommesso su di lui – nonostante la non più giovane età.

Nel suo percorso con i biancocelesti Pedro ha via via aumentato le sue presenze in campo, divenendo un giocatore di riferimento anche nell’undici di Sarri. Nel nostro articolo una sintesi sulle sue prestazioni in questo inizio di campionato, sui suoi voti al Fantacalcio e alcuni dati interessanti specialmente per chi si cimenta nel celebre gioco simulativo tra amici. Tutti i dettagli su Pedro.

Come ha giocato Pedro nell’ultima gara contro la Fiorentina

In una gara che sembrava destinata al pareggio, la Lazio alla fine l’ha spuntata con un gol su rigore di Immobile nei minuti di recupero del secondo tempo. Un 1-0 che vale tre punti molto combattuti e in cui i biancocelesti sono mancati di brillantezza in attacco.

Tra gli altri non ha fatto una buona gara Zaccagni, sostituito al minuto 78 proprio dallo spagnolo Pedro. Quest’ultimo ha portato forze fresche nel reparto avanzato, e ha il merito di aver aperto l’azione che ha condotto al calcio di rigore di Immobile. Per l’attaccante un sei finale al Fantacalcio.

Pedro, i voti al Fantacalcio

Il calciatore che ha vinto tutto a livello di club e di nazionale, non è stato quasi mai presente dal primo minuto in questa stagione di Serie A. Per lui sette presenze su nove gare e soltanto nell’ultima l’impiego dal primo minuto, che – dicevamo – non è stato soddisfacente.

Nelle altre gare ingresso sempre nel secondo tempo, giocando generalmente non più di una ventina di minuti. Da notare però la capacità di entrare nel vivo del match anche nel ristretto minutaggio concessogli finora da Sarri, rendendosi protagonista di alcune discrete prestazioni.

Nelle sei gare precedenti alla nona giornata, in cui Pedro è sceso in campo, sono arrivate infatti due insufficienze e quattro sufficienze, a dimostrazione che lo spagnolo dove non arriva più in brillantezza, arriva però in impegno e sacrificio. Ecco perché di fatto oggi ha il ruolo di vice-Zaccagni.

Nella nona di campionato i biancocelesti hanno affrontato il Sassuolo al Mapei Stadium. La gara si è presto messa sui binari giusti, con i gol in sette minuti di Felipe Anderson e Luis Alberto. In effetti i neroverdi sono apparsi molto meno brillanti rispetto a precedenti gare, rendendosi protagonisti di alcuni svarioni in difesa.

Lo spagnolo, entrato in campo dal primo minuto, è apparso il meno pimpante dei giocatori offensivi della Lazio. Vero è che ha corso, si è impegnato e ha cercato di entrare nelle maglie del gioco biancoceleste, ma non è riuscito ad essere mai incisivo.

Una prestazione tutto sommato scialba per uno come lui, che giocava peraltro contro una squadra apparsa complessivamente sottotono. Ecco perché mister Sarri lo ha tolto ad inizio ripresa, anche per un’ammonizione, facendo posto a Zaccagni. Per lui un 5,5 finale al Fantacalcio.

Pedro nella probabile formazione contro il Bologna

All’undicesima giornata di campionato per lo spagnolo non ci sono grandi chance di essere di nuovo titolare nella gara in Emilia. E’ probabile infatti che mister Sarri si affidi ad una formazione in cui in attacco vi sarà ancora Mattia Zaccagni, che dalla sua rispetto a Pedro ha l’età e una condizione fisica migliore.

Questa dunque la possibile formazione, per la gara che la Lazio affronterà venerdì 3 novembre:

Provedel; Lazzari/Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Non è affatto escluso però che Pedro entri in corso di match, ottenendo di nuovo un Fantavoto.

Pedro nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri più sintetici non possono rappresentare un giudizio completo, ma permettono di avere un quadro generale su un certo atleta – utile in chiave Fantacalcio.

Ecco dunque le cifre su Pedro:

Partite a voto: otto;

Gol: zero;

Assist: uno;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,81.

Pedro è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

Esperto, tecnico, veloce e in grado di agire su ambo le fasce in attacco, Pedro è un calciatore adatto al tridente schierato da mister Sarri. Ambidestro, lo spagnolo sa leggere bene le situazioni di gioco, partecipa alla manovra, si smarca in appoggio e in ampiezza e sa puntare l’uomo per cercare di superarlo con il dribbling, ed andare al tiro con il destro o con il sinistro, che usa indifferentemente.

Di fatto Pedro è e resta il 12esimo uomo della Lazio, un calciatore affidabile, che può essere utilizzato come sostituto in un ingresso a gara in corso, ma anche come elemento utile al turnover. Nella scorsa annata è andato a voto in 36 match, per una Fantamedia del 6.53.

E’ una prima riserva al Fantacalcio, sia Classic che Mantra, ma può essere anche parte del terzo slot in campionati Classic più ricchi di partecipanti. Vale una spesa compresa tra i 10 e i 20 crediti su un budget iniziale di 1000.