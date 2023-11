Nuova bufera Tonali: altri due indagati

Continua la bufera intorno a Tonali; il centrocampista del Newcastle è stato squalificato diciotto mesi per la vicenda scommesse

Inutile girarci intorno: nelle ultime settimane il calcio è stato sconvolto dalla vicenda scommesse con due giocatori italiani coinvolti: si parla di Fagioli della Juventus e di Tonali del Newcastle. Per quanto riguarda il centrocampista bianconero è stato squalificato per dodici mesi e, in sette di questi, il giocatore non potrà scendere in campo; una situazione sicuramente spiacevole ma con la Juventus che conferma la piena fiducia nei confronti del giocatore.

Per quanto riguarda Tonali, invece, il classe 2000 ha ricevuto una squalifica di diciotto mesi di cui dieci senza poter scendere in campo. Questo significa che l’azzurro salterà tutta la stagione attuale, la fase finale dell’Europeo (qualora l’Italia dovesse ottenere la qualificazione) e anche le prime tre giornate del prossimo campionato. Una doccia fredda sia per il giocatore ma soprattutto per il Newcastle che, nell’ultima sessione estiva di mercato, ha speso una cifra importate per acquistarlo dal Milan.

Ora il club inglese non potrà contare per diverso tempo su un giocatore di livello e che aveva dimostrato, in questa prima parte di stagione, tutta la sua importanza e la capacità di inserirsi alle spalle della difesa avversaria arrivando alla conclusione. La vicenda Tonali, però, sembra poter continuare con ulteriori sviluppi.

Tonali, due indagati: il punto

Una vicenda, quella del calcioscommesse, che ha stravolto il mondo del calcio e coinvolto due giocatori azzurri, Fagioli e Tonali con il secondo (pilastro della nazionale azzurra) costretto a stare fermo per diverso tempo. Il Newcastle, ovviamente, ha subito un danno non potendo schierare un giocatore che aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi trovando anche un gol.

Stando a quanto riportato da footballinsider247, il Newcastle sembra pronto a far partire un’indagine per cercare di capire come sia stato possibile non rendersi conto del problema di Tonali. A tal proposito sia il direttore sportivo Dan Ashworth sia il responsabile del reclutamento Steve Nickson sembrano essere finiti sotto accusa proprio in relazione al trasferimento di Tonali.

Il Newcastle, come detto, ha sborsato una cifra importante per l’acquisto del centrocampista azzurro e ora non potrà contare sulle sue prestazioni. Un problema che potrebbe portare il club inglese ad intervenire sul mercato nella prossima sessione invernale per andare a rinforzare il reparto di centrocampo. La situazione Tonali calcioscommesse sembra non finire mai con un nuovo capitolo dove il club inglese vuole capire meglio quanto successo intorno all’ex Milan.