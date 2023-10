Il Newcastle cerca il sostituto di Tonali: spesa in Serie A

Il Newcastle pronto a fare a meno di Tonali per i prossimi dieci mesi, occorre una soluzione sul mercato: un nome in Serie A

Insieme a Nicolò Fagioli, Sandro Tonali è per ora la vittima più illustre del caso scommesse nel mondo del calcio. In attesa di scoprire se ci saranno novità su eventuali coinvolgimenti di altri giocatori, pagano il giocatore della Juventus e quello del Newcastle con un lungo stop che li terrà per diverso tempo fuori dal campo.

Sette mesi di squalifica per il centrocampista juventino, dieci mesi per Tonali, come reso noto ufficialmente dalla FIGC dopo il patteggiamento. Adesso la squadra dovrà necessariamente fare a meno di lui fino ad agosto del 2024. E dunque, avrà bisogno di trovare una alternativa sul mercato per la seconda parte di stagione. Ci sono già diversi nomi sul piatto come Kalvin Phillips, Khephren Thuram, Ruben Neves, Scott McTominay, Dani Ceballos. Ma attenzione anche a un profilo seguito con attenzione in Serie A.

Nome a sorpresa per il dopo Tonali: si può fare in Serie A con soli 5 milioni

Secondo il portale spagnolo ‘Fichajes.net’, per la sostituzione di Tonali si guarderebbe anche a un giocatore del nostro campionato, ipotesi che potrebbe prendere forza anche per la fattibilità economica dell’operazione.

Nel mirino ci sarebbe, tra gli altri, anche Razvan Marin, dell’Empoli. Nome non altisonante, ma dalle buone qualità e che sarebbe acquistabile con appena 5 milioni di euro. Una soluzione che potrebbe far felice Howe in attesa del ritorno di Tonali.