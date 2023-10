Squalifica Tonali, UFFICIALE il dispositivo Figc: i dettagli

La Figc ha diramato il comunicato con il quale ufficializza la sanzione per Sandro Tonali: 18 mesi complessivi, tutti i dettagli

Dopo le parole del presidente Gravina, è arrivato il comunicato della Figc che ufficializza l’accordo trovato con Sandro Tonali per il caso scommesse.

Confermati i 18 mesi di squalifica, suddivisi in 10 mesi lontano dal terreno di gioco e 8 mesi in prescrizioni alternative. Per il centrocampista del Newcastle anche un’ammenda da 20mila euro per violazione dell’art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e FIFA.

Tutto secondo le anticipazioni, dunque, anche se non c’erano più molti dubbi dopo le dichiarazioni rilasciate in mattinata dal numero uno della Federcalcio. Tornando alla sanzione decisa per Tonali, il centrocampista dovrà seguire un piano terapeutico della durata minima di 8 mesi e prendere parte ad un ciclo di almeno 16 incontri da svolgere in Italia, sempre nell’arco di 8 mesi, presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo, e comunque secondo le indicazioni e il programma proposti dalla FIGC.

Tonali, arriva la squalifica: il comunicato Figc

Ora, come è stato anche con Fagioli, si attende la comunicazione del dispositivo al Newcastle per l’entrata in vigore effettiva della squalifica.

Per Tonali, visto che gioca fuori Italia, toccherà alla Uefa estendere poi lo stop anche a livello internazionale, cosa che – come spiegato anche da Gravina – accadrà a stretto giro.