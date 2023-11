Juventus e Napoli, cambia tutto: Osimhen e Kean nell’affare

I due attaccanti di Napoli e Juventus protagonisti di un nuovo intrigo di calciomercato

Un nuovo possibile assalto di mercato potrebbe colpire la Serie A. Nel mirino, in particolare, ci sono i bomber di Napoli e Juventus al centro di una maxi indiscrezione. Stiamo parlando di Victor Osimhen e Moise Kean, attaccanti con caratteristiche sicuramente diverse ma con qualcosa che evidentemente li accomuna.

Entrambi, infatti, andranno in scadenza con i rispettivi club nel giugno 2025. Ciò significa che, qualora non dovessero siglare degli accordi ufficiali entro la fine di questa stagione, potrebbero entrare con la prossima estate nell’ultimo anno di contratto con Napoli e Juventus. Anche per questa ragione, Osimhen e Kean sono piombati sulla lista degli obiettivi di mercato di uno dei top club più affascinanti in Europa come il Barcellona.

Stando a quanto riferito in Spagna dal diario ‘Sport’, la dirigenza blaugrana starebbe preparando una nuova rivoluzione in attacco. Nello specifico, il club avrebbe già cominciato a valutare alcuni possibili profili per il ruolo di numero nove, attualmente occupato da un super interprete come Robert Lewandowski. L’avventura del centravanti polacco, giunto al secondo anno in Catalogna, potrebbe però finire prima del previsto, complici i problemi fisici che nell’ultimo periodo lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco.

Calciomercato Juve e Napoli, Osimhen e Kean nel mirino del Barcellona

Da qui l’idea partorita dai dirigenti del Barcellona di iniziare sin da subito a sondare il terreno per alcuni dei migliori attaccanti in circolazione.

Alla luce dei noti problemi finanziari che hanno colpito negli ultimi anni la società catalana, l’obiettivo del club è quello di riuscire a concludere delle operazioni low cost, possibilmente a parametro zero. Per questo motivo, in una prima fase di ricerca sono stati selezionati dei centravanti contrattualmente interessanti per via della scadenza tra il 2024 e il 2025. Se il cartellino di Kean potrebbe effettivamente rientrare nei parametri fissati dal Barcellona, sembra invece improbabile che il Napoli possa aprire anche ad un anno dalla fine del contratto di Osimhen ad un’operazione a basso prezzo per andare incontro alla necessità dei blaugrana.