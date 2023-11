Italia o Argentina per Soulé, Di Francesco: “Ha parlato con Spalletti”

Eusebio Di Francesco ha parlato di Matias Soulé e della scelta tra Nazionale italiana ed argentina: le parole del tecnico del Frosinone

Il Frosinone approda agli ottavi di finale di Coppa Italia battendo il Torino ai tempi supplementari. Una sfida che i ciociari hanno affrontato con molti giovani in campo e con Eusebio Di Francesco che ha deciso di risparmiare molti titolari.

Tra questi anche Matias Soulé, rimasto in panchina fino al 109′. Nel post gara, a ‘Mediaset’, il tecnico della formazione laziale ha parlato proprio dell’attaccante di proprietà della Juventus, soffermandosi in particolare sulla scelta che dovrà compiere tra Italia e Argentina.

“Sono scelte che deve fare lui con la sua famiglia. So che con Spalletti si sono parlati, ma sanno loro cosa si sono detti. Non mi sento di entrare in questa cosa, deve scegliere in base a ciò che sente. Io so solo che gli ho già dovuto pagare delle cene perché lo porto a cena ogni volta che segna”.