Final Eight per Conte: ecco la sua prossima squadra

Antonio Conte verso il ritorno in panchina, il tecnico guarda al futuro e alle prospettive: otto le panchine a disposizione per lui

Sono passati ormai sette mesi da quando Antonio Conte non è più in panchina. Il tecnico pugliese, dopo la fine della sua avventura al Tottenham, si è preso un periodo di riposo e di riflessione, ribadito qualche settimana fa dopo aver valutato la proposta del Napoli e averla respinta.

L’ipotesi azzurra in realtà lo intriga, come ha spiegato, ma per il momento Conte non è intenzionato a subentrare in corsa. Dunque, verosimilmente si dovrà attendere la prossima stagione per rivederlo in sella. E a quel punto, le opzioni per lui saranno numerose e non mancheranno, dandogli la possibilità di scegliere il progetto più opportuno. C’è già la possibilità di qualche indicazione in merito.

Conte sull’ottovolante: il borsino per il futuro dell’ex Ct

L’intenzione da parte sua sembrerebbe quella di tornare ad allenare in Italia. Anche se per l’ex Ct della Nazionale potrebbero esserci disponibili anche grandi piazze all’estero.

Vale la pena guardare sempre con grande interesse a quanto succederà a Torino. La Juventus ha ancora Allegri sotto contratto, ma se anche quest’anno il livornese chiudesse senza trofei il divorzio potrebbe diventare una ipotesi concreta e il primo nome in ballo sarebbe quello di Conte, per l’appunto. Discorso simile al Milan per Pioli, con il tecnico che ha già aperto all’addio se non dovesse vincere lo scudetto. Ci sono anche Napoli e Roma: del momento difficile degli azzurri guidati da Rudi Garcia sappiamo, i giallorossi a propria volta dovrebbero cambiare guida tecnica e dire addio a Mourinho.

Capitolo estero. Con Ancelotti che a fine stagione si dirigerà in Brasile, occhio al Real Madrid, che per lui è già sfumato in passato. In Inghilterra, le difficoltà del Manchester United potrebbero portare a una rifondazione con lui al timone. In Germania e in Francia, Tuchel e Luis Enrique sono in discussione perenne, viste le ambizioni di Bayern e Psg: vincere ‘solo’ il campionato non sarebbe loro sufficiente.