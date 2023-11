Dal Frosinone alla Champions: Reinier li ha stregati

Reinier, talento del Frosinone, ha stregato tutti e ora potrebbe andare a giocare in un palcoscenico importante come la Champions League

Il Frosinone, club salito in Serie A dopo la grande stagione disputata lo scorso anno, vuole raggiungere la salvezza nel minor tempo possibile. Il campionato è iniziato in modo tutto sommato positivo nonostante, nelle ultime due giornate, siano arrivate due sconfitte. L’ultima, difficile da mandare giù, in casa del Cagliari con i ragazzi di Di Francesco che sono stati rimontati dopo un tre a zero che sembrava aver chiuso i giochi.

Il tecnico, però, può contare su una rosa di qualità e con diversi giocatori a disposizione specialmente nel reparto offensivo. Abbondanza che si è vista nel match di Coppa Italia con il Frosinone che ha affrontato in trasferta il Torino; una partita dove Soulé e compagni si sono imposti due a uno ottenendo la qualificazione agli ottavi di finale.

Tra i protagonisti della partita non possiamo non andare a parlare di Reinier; il classe 2002, entrato nella ripresa, ha avuto il merito di decidere la sfida nel primo tempo supplementare al termine di una grande azione orchestrata da Kaio Jorge. Dopo l’inizio stagionale in cui il ragazzo è rimasto ai margini, Reinier è diventato un punto fermo di questo Frosinone e rappresenta una soluzione importante per la stagione del club. Le sue prestazioni non sono passate inosservata con un club di Champions che sembra essere molto interessato.

Reinier può giocare la Champions: piace alla Real Sociedad

Due gol stagionali (tra assist e Coppa Italia) e due assist per un giocatore che sta dimostrando di essere sempre più importante all’interno della rosa del Frosinone; il club, come detto, ha l’obiettivo della salvezza e Reinier può fornire un contributo fondamentale.

Stando a quanto riportato da elgoldigital, il trequartista piace alla Real Sociedad (club che sta giocando la Champions League) specialmente per andare a sostituire Kubo. Il classe 2001, elemento fondamentale per il club spagnolo, sta dimostrando di avere qualità importanti per andare ad imporsi in una squadra con ambizioni ancora superiori.

La sensazione è che, nel corso della prossima sessione estiva di mercato, Kubo possa ricevere offerte importanti e, da questo punto di vista, bisogna fare attenzione all’interesse dell’Arsenal. Qualora il talento della Real Sociedad dovesse lasciare il club spagnolo occhio alla situazione Reinier che, dopo un difficile inizio, ha cambiato passo e sta diventando un giocatore fondamentale per la rosa del Frosinone come dimostrato nel match di Coppa Italia in casa del Torino.