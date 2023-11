Blitz per prenderlo a gennaio: Inter, colpo gratis a rischio

Le ultime di calciomercato provenienti dall’Inghilterra non sorridono all’Inter. Marotta e Ausilio potrebbero veder sfumare un obiettivo per giugno

Negli ultimi anni l’Inter è diventata una vera e propria ‘specialista’ degli affari a parametro zero. Quasi sempre indovinati, tra l’altro, come dimostrano le recenti operazioni Calhanoglu e Mkhitaryan. E la recentissima Marcus Thuram. In vista della prossima stagione, i nerazzurri progettano altri colpi gratis, in particolare in attacco.

Il nome più ‘caldo’, a proposito di attaccanti in scadenza, rimane quello di Taremi. Vicinissimo al Milan l’estate scorsa, ora il bomber iraniano è un obiettivo molto più che concreto della dirigenza nerazzurra.

Si è parlato e si parla ancora di un possibile assalto anticipato già a gennaio, ma dal club filtra che nel mercato invernale non verranno fatte operazioni in entrata, a meno di qualche infortunio serio.

Provando ad anticipare l’acquisto, del resto, Marotta e Ausilio sarebbero costretti a sedersi a trattare col Porto, con tutte le difficoltà del caso.

Sul piano economico, quindi, meglio attendere giugno lavorando in questi mesi per blindare l’accordo. Accordo che ancora non c’è, così chi punta su Taremi può ancora sperare di soffiarlo ai nerazzurri. Il Milan, per esempio, potrebbe tornare sul classe ’92 vista la necessità di rinforzare il reparto avanzato. Il ‘pericolo’ maggiore per l’Inter, tuttavia, può arrivare dall’Inghilterra, precisamente dal Manchester United.

Taremi a gennaio, il Manchester United ‘spaventa’ l’Inter

Secondo il ‘Daily Mail’, il centravanti del Porto è uno dei due giocatori che il Manchester United ha sull’agenda per il ruolo di alternativa ad Hojlund, costato più di 80 milioni in estate ma fin qui poco continuo anche per via di problemi fisici.

Taremi se la gioca con Toney, che a gennaio tornerà a disposizione del Brentford dopo la squalifica per scommesse. Lo United è convinto che un attaccante di esperienza possa ‘alleggerire’ la pressione che ha Hojlund ogni qualvolta che scende in campo.

L’assalto dei ‘Red Devils’, in vista proprio di gennaio, complicherebbe non poco i piani dell’Inter.