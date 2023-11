Altro errore inaccettabile dell’arbitro Taylor: scatta il provvedimento

Guai per l’arbitro inglese Taylor dopo l’ennesimo scivolone in campionato, ora la FA ha preso una decisione severa sul suo prossimo futuro tra Premier League e Championship

Ricordato in negativo da molti come l’arbitro della discussa finale di Europa League dello scorso anno tra Roma e Siviglia in quel di Budapest, l’arbitro inglese Anthony Taylor ha fatto molto parlare di sé anche nel corso delle ultime settimane per aver diretto alcune gare di Premier League non senza qualche errore di troppo.

Ad averlo messo in risalto era stata la direzione dello scontro diretto tra Chelsea e Liverpool, scatenando poi una incontenibile reazione di Jurgen Klopp sulla scia di quanto accaduto in precedenza con José Mourinho. Anche in ambito internazionale non sembra aver iniziato col piede giusto, tanto che nella sfida di Qualificazione ad Euro 2024 tra Turchia e Croazia la squadra di Montella ha rischiato di subire un rigore fantasma per un presunto tocco di mano in area di rigore da parte del nerazzurro Hakan Calhanoglu. Rigore poi annullato dal VAR dopo il richiamo.

Taylor retrocesso dalla FA, dovrà dirigere un match di Championship

Le sue sventure non finiscono qui. Perché nell’ultimo match diretto nel campionato inglese tra Newcastle e Wolverhampton, Taylor ha assegnato un calcio di rigore errato indirizzando la sfida verso il pareggio finale. Una decisione che ha scosso non soltanto alcuni influenti personaggi dello scenario calcistico d’oltremanica, ma anche i piani alti della Federazione inglese.

Non a caso, il rendimento di Taylor è stato preso in esame ed ha avuto esito incerto. Motivo per cui il fischietto inglese dovrà scontare un provvedimento tecnico e ripartire dalla sfida di Championship (corrispondente alla nostrana Serie B) tra Preston e Coventry, come previsto dal regolamento. Una caratteristica nota anche in Serie A, come accaduto in alcuni casi di errori arbitrali evidenti e non rimasti impuniti.