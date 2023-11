Juventus su Zielinski: “Giuntoli lo conosce bene, rinnovo Rabiot non semplice”

Giuntoli ha bisogno di rinforzare il centrocampo della Juventus considerando le situazioni di Pogba e Fagioli

La Juventus, dopo stagioni complicate, vuole tornare a vincere lo scudetto; lottare con le due milanesi e il Napoli campioni in carica non sarà semplice ma i bianconeri hanno le qualità per restare nelle posizioni nobili della classifica fino alla fine della Serie A. Un punto a favore dei ragazzi di Allegri è, senza ombra di dubbio, il fatto di non giocare le coppe e poter preparare gli impegni di settimana in settimana.

Il tecnico bianconero ha una rosa di qualità ma, nella prossima sessione invernale di mercato, è possibile che la dirigenza decida di intervenire per rinforzare il reparto di centrocampo considerando le situazioni di Pogba e Fagioli. Alla Juve serve un nuovo innesto in mezzo al campo per andare a migliorare la rosa a disposizione di Allegri e regalare all’allenatore una soluzione in più in modo da affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione.

Non solo nella prossima sessione invernale ma anche la prossima estate; la Juventus ha, come obiettivo, quello di migliorare il centrocampo aumentando la qualità in un reparto fondamentale per gli sviluppi della manovra di gioco. A tal proposito è intervenuto Giovanni Albanese; il giornalista della Gazzetta dello Sport, ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato “Giuntoli conosce benissimo Zielinski e i discorsi per il rinnovo si stanno allungando“.

Il centrocampista del Napoli ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno ed è una situazione da monitorare. La Juve, però, deve fare attenzione anche a Rabiot; sul francese Giuntoli ha detto “Il contratto è in scadenza e non è un rinnovo semplice“. Dichiarazione importante su un giocatore, come sappiamo, fondamentale all’interno del sistema di gioco di Allegri che difficilmente rinuncia, nel suo undici titolare, al classe 1995.

Juventus alla ricerca di un centrocampista: Samardzic e non solo

Come detto, dunque, la Juventus ha bisogno di un centrocampista e il mercato di gennaio potrebbe essere fondamentale per regalare ad Allegri una soluzione in più. “La Juventus è pronta ad investire a gennaio, penso possa fare operazione da 25/30 milioni” questa la dichiarazione di Giuntoli che poi ha continuato. “L’identikit è quello di Samardzic, De Paul e Hojbjerg“.

Tre giocatori che possono rappresentare una soluzione più che valida all’interno della rosa della Juventus ma tutte hanno un problema non di poco conto per i bianconeri. Samardzic è un giocatore fondamentale per l’Udinese che non ha nessuna intenzione di perdere una pedina così importante per i friulani.

De Paul invece è un titolare dell’Atletico Madrid che sta lottando per obiettivi importanti. Infine Hojbjerg che rischia di essere decisivo per il Tottenham considerando due giocatori verso la Coppa d’Africa. Serve un centrocampista ma nessuna trattativa sembra essere semplice.