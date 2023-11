Belotti, una stagione diversa: ecco cosa è cambiato

Belotti, attaccante della Roma, vuole vivere una stagione da assoluto protagonista e trascinare la sua squadra a grandi traguardi

La Roma, nell’ultima sessione estiva di mercato, ha regalato diversi elementi a Mourinho con l’obiettivo di dare al proprio tecnico una rosa con più alternative per affrontare, nel migliore dei modi, la stagione. Gli obiettivi dei giallorossi sono importanti: in campionato si vuole lottare per un posto nella prossima Champions mentre nelle coppe si cercherà di arrivare il più lontano possibile con l’obiettivo di alzare un trofeo.

A livello offensivo, in estate, è arrivato Lukaku e i tifosi hanno accolto il centravanti con un vero e proprio bagno di amore puro. In attacco, però, il tecnico portoghese può contare anche su Belotti. Il centravanti può fornire un contributo determinante per il proseguo della stagione.

Come ha giocato Belotti l’ultima partita: Inter Roma

L’ultima partita di campionato ha visto la Roma affrontare, a San Siro, l’Inter; un big match a senso unico dal momento che i nerazzurri hanno dominato in lungo e in largo. Gli uomini di Inzaghi sono riusciti a piegare il muro giallorosso a dieci minuti dal termine grazie al gol di Thuram.

Per quanto riguarda Belotti, il centravanti è entrato nel finale con la speranza di offrire una soluzione in più a livello offensivo. Il suo ingresso, però, non ha portato i frutti sperati con la Roma costretta ad uscire da San Siro con zero punti; bisogna anche sottolineare come l’attaccante azzurro sia entrato troppo tardi e ha avuto poco tempo a disposizione per incidere come avrebbe voluto

Fantacalcio: i voti di Belotti

Tolta la partita contro l’Inter, il centravanti giallorossi è un giocatore fondamentale non solo per la Roma ma anche nel Fantacalcio. L’attaccante, infatti, può dare un contributo fondamentale a chi ha deciso di puntare su di lui; le prime soddisfazioni sono arrivate all’esordio in campionato. Contro la Salernitana, infatti, Belotti ha realizzato una doppietta di pregevole fattura ma (purtroppo per la Roma) i suoi gol non hanno portato i tre punti. A livello di voto ha ottenuto un tredici e mezzo.

La Roma è uscita sconfitta dalla seconda giornata di campionato; in casa del Verona, però, Belotti ha fornito una grande prestazione causando il rosso di un difensore avversario e fornendo l’assist per la rete di Aouar. Il tutto gli è valso un bel sette e mezzo. Sufficienza piena nel big match contro il Milan dove è stato uno dei pochi ad averci provati; anche in questo caso ha generato il rosso di un difensore rossonero.

I giallorossi hanno ottenuto la prima vittoria in campionato contro l’Empoli e Belotti è stato protagonista con due assist; prestazione che gli ha portato un bel nove. Senza voto (è entrato troppo tardi) contro il Torino, il centravanti entra nella ripresa in casa del Genoa ma è stata una serata decisamente negativa per i colori giallorossi con il centravanti che ha ottenuto un cinque e mezzo.

Assente contro il Frosinone, Belotti è stato protagonista in casa del Cagliari; entrato al posto di Dybala, il centravanti ha realizzato un bellissimo gol ricevendo, a fine partita, un bel dieci. Nel match casalingo contro il Monza ha causato l’espulsione di D’Ambrosio andando anche vicino al gol; il tutto gli è valsa la sufficienza. E’ entrato troppo tardi a San Siro per ottenere un voto.

Belotti come ha commentato su Instagram

Il centravanti della Roma ha un proprio profilo Instagram dove va a commentare i risultati della propria squadra; l’ultimo post dopo una partita è quello di Cagliari dove Belotti è stato grande protagonista trovando anche la via della rete.

Belotti nella probabile formazione di Roma Lecce

La prossima partita di campionato vedrà la Roma affrontare il Lecce; una partita importante perché i giallorossi sia perché apre una settimana decisiva (con i match contro lo Slavia Praga e contro la Lazio) sia per riscattare il passo falso di San Siro contro l’Inter.

Considerando il ritorno di Dybala è molto probabile vedere Belotti partire dalla panchina ma in centravanti avrà, senza ombra di dubbio, la possibilità di entrare ed essere determinante per la sua squadra. Andiamo a vedere la probabile formazione della Roma con la presenza, inizialmente in panchina, del centravanti azzurro. Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Zalewski, Aouar, Cristante, Bove, Kristensen; Lukaku, Dybala.

Belotti nella stagione 2023/2024 le statistiche aggiornate

Un giocatore come Belotti, in questa stagione, può risultare determinante per gli obiettivi della Roma; il centravanti, come detto, ha la possibilità di regalare soddisfazioni importanti anche a livello fantacalcistico. Vediamo, fino a questo momento, le statistiche aggiornate del centravanti azzurro.

Gol: tre

Assist: tre

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 8.21

Belotti, una stagione diversa: ecco cosa è cambiato

L’inizio di stagione del centravanti giallorosso è stato, senza ombra di dubbio, migliore rispetto a quanto fatto l’anno scorso ma su questo i dubbi erano molto pochi. Belotti, infatti, ha potuto fare la preparazione estiva con la squadra; aspetto che fa tutta la differenza del mondo perché porta il centravanti ad arrivare al meglio della condizioni fisica all’inizio della stagione.

Il centravanti, sia come titolare sia entrando a gara in corsa, è un fattore determinante; la voglia e il carattere non sono mai mancati ma, con una preparazione come si deve, i risultati sono completamente diversi. Gli obiettivi della Roma sono importanti e con un giocatore come Belotti tutto è possibile.