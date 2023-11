Milan, ancora nessun recupero per Pioli: il punto verso l’Udinese | CM.IT

Le ultime novità da Milanello, dove la squadra di Stefano Pioli è tornata ad allenarsi in vista della sfida contro l’Udinese

Dopo due giorni di riposo, il Milan di Stefano Pioli è tornato a correre e sudare sui campi di Milanello.

Non sono stati giorni facili per i rossoneri, che hanno dovuto fare i conti con le polemiche legate al nervosismo di Rafa Leao e Olivier Giroud e sulla solita infinita lista degli infortunati. Il Diavolo è davvero in emergenza dopo gli ultimi stop di Pierre Kalulu, Marco Pellegrino e Christian Pulisic. Solo l’americano è pronto a recuperare in breve tempo, magari contro l’Udinese, sfida in programma sabato sera a San Siro, non dovrebbe esserci. L’obiettivo concreto è averlo al 100% per la decisiva partita contro il Psg, valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, dove non sarà possibile sbagliare se si vorrà centrare la qualificazione agli ottavi di finale. Nel frattempo a Carnago, l’americano, come raccolto da Calciomercato.it, ha svolto solo un lavoro personalizzato.

Ma l’elenco dei calciatori che può recuperare in breve tempo è davvero lungo. A parte i già citati Kalulu e Pellegrino, solo Marco Sportiello e Mattia Caldara ne avranno ancora per un po’.

Milan, Simic con la prima squadra: il punto su Kjaer e Loftus-Cheek

Così le attenzioni sono puntate soprattutto su Simon Kjaer e Ruben Loftus-Cheek. Il recupero del danese è fondamentale vista l’emergenza in difesa: stamani il centrale si è allenato sul campo, così come Samuel Chukwueze. Entrambi appaiono davvero dunque, ad un passo dal rientro in gruppo.

Il centrocampista inglese, invece, ha lavorato a parte, e come per Pulisic la sfida contro l’Udinese è lontana. La situazione dei quattro giocatori andrà comunque monitorata giorno per giorno per capire chi davvero riuscirà a recuperare per le prossime gare. Nel frattempo, Stefano Pioli ha aggregato in gruppo Jan-Carlo Simic, visti gli infortuni di Kalulu e Pellegrino.