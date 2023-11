Dal ‘problema’ Vlahovic ad Allegri: l’annuncio è doppio

La Juventus vive una fase positiva della propria stagione, seppur con qualche singolo ancora da recuperare al meglio. Da Vlahovic ad Allegri, parla Fabio Ravezzani

Momento importante per la Juventus che con la vittoria casalinga sul Verona, offrendo peraltro un gioco propositivo e convincente, ha raggiunto quota 23 punti in classifica con un secondo posto alle spalle della sola Inter.

La truppa di Allegri sta quindi iniziando a vincere e convincere in un’annata che dovrà essere per forza di cose quella dell’immediato riscatto dopo le ultime sottotono. La prestazione col Verona, al di là del successo last minute, è stata piuttosto importante ed ha convinto anche il giornalista Fabio Ravezzani che intervistato da ‘JuventusNews24.com’ ha ammesso: “Con il Verona si è vista la miglior Juve della stagione”.

Il collega si è quindi espresso sul ‘problema’ Vlahovic: “È evidente che Vlahovic non ha mai reso per quanto è stato pagato, sia alla Fiorentina e per quanto guadagna. Vlahovic dovrebbe essere il miglior centravanti del campionato, perché viene pagato per essere tale, e non lo è per tante ragioni. Su questo equivoco secondo me si spiegano molti dei mancati traguardi degli ultimi due anni. Vlahovic non può limitarsi ad essere bravo ogni tanto, deve fare la differenza”.

Juventus, dal ‘problema’ Vlahovic ad Allegri e al mercato: parla Ravezzani

Un punto importante quello su Vlahovic e sul suo rendimento, che rappresenta un passaggio importante anche per il futuro. Inoltre secondo Ravezzani manca qualcosa per vincere lo scudetto: “Alla Juve mancano un centravanti che segni molto e con continuità e un centrocampista capace di fare la differenza”.

Inevitabile aprire anche il capitolo Allegri: “È stato messo sotto accusa, a volte anche con ragione, ma è stato fatto passare per un allenatore non capace. Lui è un allenatore bravo, è uno che sa vincere. Non è il miglior allenatore sulla piazza, crede in un gioco forse un po’ vecchio, ma comunque rimane uno che spesso e volentieri il risultato lo porta a casa alla faccia di tanti giochisti”. Ed infine: “Con gli uomini giusti Allegri può tornare a vincere il campionato”.

Il giornalista ha concluso sul mercato futuro, ruotando il discorso sulla permanenza o meno di Vlahovic: “O fa veramente il salto di qualità oppure ha senso privarsene e puntare su altri. Io personalmente ero favorevole all’operazione Vlahovic-Lukaku. Per gennaio mi pare molto importante un innesto a centrocampo di qualità”.