Allenatore di Serie A ci ricasca: screzi con due giocatori e un dirigente

L’allenatore di Serie A è ancora una volta al centro delle voci per una discussione con con un suo giocatore; non è la prima volta che succede

Nell’ultima partita di campionato, il Torino ha affrontato il Lecce; un match che in cui i granata hanno ritrovato la vittoria con la speranza di essersi messi definitivamente alle spalle un periodo decisamente complesso tra risultati negativi e infortuni tra cui quello di Schuurs che priverà Juric di un giocatore fondamentale all’interno della rosa del Toro.

Ora i granata cercano continuità a partire dal match di Coppa Italia contro il Frosinone che può portare il club ai quarti di finale. Sfida dove potrebbe essere protagonista Sanabria, attaccante che vuole tornare ad essere protagonista e trascinare il club verso grandi risultati. Il centravanti è fondamentale nel sistema di gioco del Torino e rappresenta un punto di forza a livello offensivo per la sua capacità all’interno dell’area di rigore.

Il rapporto tra Juric e Sanabria, in questa stagione, non sembra essere partito nel migliore dei modi; sembra infatti che, nel ritiro estivo, il centravanti si fosse presentato con qualche chilo di troppo e questo non piacque al tecnico dei granata. Vicenda completamente superata, caso chiuso e ora l’attaccante ha come unico obiettivo quello di trascinare il Torino sia in campionato sia in Coppa Italia.

Juric e il passato: le discussioni con Radonjic e un dirigente

Il problema con Sanabria non è stato il primo avuto da Juric da quando è alla guida del Torino; l’allenatore, lo sappiamo, dice le cose in faccia senza peli sulla lingua facendo notare situazioni che a lui non stanno bene. E’ successo con Radonjic, giocatore del Torino ed elemento fondamentale nella rosa granata per una qualità tecnica superiore e la capacità di cambiare l’esito del match da un momento all’altro come dimostrato, ad esempio, nella gara casalinga contro il Genoa.

La difficoltà del classe 1996, fino a questo momento, è stata principalmente la continuità; un problema che Juric non ha avuto problemi a manifestare nella conferenza stampa pre derby sottolineando come le prestazioni di Radonjic sia state un susseguirsi di alti e bassi. Non solo con i propri giocatori; l’allenatore del Torino ha avuto anche problemi con un dirigente, Davide Vagnati.

Nel corso del ritiro estivo del 2022, il tecnico e il dirigente hanno avuto uno scontro piuttosto acceso nel parcheggio dell’albergo; successivamente è rientrato tutto con lo stesso Vaganti ad aver sottolineato come, alla fine della discussione, i due si siano abbracciati. Due giocatori e un dirigente; Juric è, senza ombra di dubbio, un tecnico capace di dire le cose in faccia facendo notare atteggiamenti che a lui non piacciono.