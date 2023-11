Allegri e il futuro alla Juventus: scelta fatta in accordo con Giuntoli

Dopo il successo contro l’Hellas Verona, la Juventus continua l’inseguimento all’Inter. Intanto, è il futuro di Allegri a tenere banco

Al termine di una gara movimentata sotto tanti aspetti, la Juventus è riuscita a strappare tre punti importanti contro l’Hellas Verona. Sono molti i segnali convincenti lanciati dalla compagine di Allegri, attualmente al secondo posto in classifica a due lunghezze di distanza dall’Inter capolista.

A cominciare dalla tenuta difensiva per passare ai buoni segnali lanciati dal centrocampo. Come non considerare poi gli ottimi spunti lanciati da un attacco dal quale Allegri sta ricevendo risposte importanti anche da Milik e Kean. Il tecnico livornese, che ha più riprese ha elogiato il gruppo esaltandone la solidità mentale, può guardare il bicchiere mezzo pieno. Per il momento Allegri continua a porre come obiettivo minimo l’ingresso tra le prime quattro. E chissà che il piazzamento finale non possa incidere proprio sul futuro dell’allenatore livornese, legato ai bianconeri da un contratto in scadenza tra poco più di 18 mesi.

Calciomercato Juventus, Allegri tra rinnovo e addio: “Sarà lui a decidere”

Blindato dalla proprietà anche la scorsa estate, Allegri non ha mai nascosto la volontà di riportare la Juventus in alto. Dopo una stagione molto complicata come quella passata, funestata da problemi fuori e dentro il rettangolo verde, in questo primo scorcio di stagione lo stesso allenatore della Juve ha lanciato segnali importanti.

Il che potrebbe sortire ben presto effetti molto concreti. Secondo quanto evidenziato dal giornalista Graziano Carugo Campi, infatti, a decidere il suo futuro a fine stagione sarà proprio Max Allegri. Dopo aver convinto Giuntoli e aver detto addio ai suoi oppositori, l’attuale tecnico bianconero sarà praticamente padrone del proprio destino. Terminata la stagione, sarà Allegri a decidere di optare per una permanenza all’ombra della Mole oppure, eventualmente, fare le valigie. Ecco quanto riferito da Campi:

“Decide Max. Sarà Massimiliano Allegri a decidere a fine stagione se restare a Torino, estendere il suo accordo coi bianconeri o salutare per una nuova esperienza all’estero. La conferma del tecnico è totale: ha convinto Giuntoli. Verso l’addio tutti i suoi “oppositori”.