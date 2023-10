Kean come sta giocando? I numeri parlano chiaro

Kean è un centravanti della Juventus; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’attaccante bianconero

La Juventus, in questa stagione, vuole giocarsi le sue carte fino all’ultimo; la voglia è di lottare per lo scudetto con le milanesi e il Napoli campione d’Italia. I bianconeri devono sfruttare, a loro vantaggio, il fatto di non giocare le coppe e poter preparare le partite settimana dopo settimana. Tra i punti di forza dei ragazzi di Allegri troviamo, senza nessun dubbio, la fase difensiva che sembra essere tornata solida e difficile da superare.

Dal punto di vista offensivo, invece, sono tre gli attaccanti su cui può contare Allegri; una di queste, Kean, è in grado di offrire diverse soluzioni all’interno dei novanta minuti e nell’arco dell’intera stagione. Giocatore che può risultare determinante per gli obiettivi della Juventus.

Come ha giocato Kean l’ultima partita: Juventus Verona

L’ultimo match disputato dalla Juventus ha visto i bianconeri affrontare il Verona in una partita a dir poco fondamentale per i ragazzi di Allegri che volevano vincere per sfruttare gli scontri diretti di Inter e Milan. Non è stato un match semplice con i padroni di casa che sono riusciti a conquistare i tre punti solamente nei secondi finale grazie alla rete di Cambiaso abile a ribadire in rete dopo il palo colpito da Milik.

Vittoria cercata fino all’ultimo dalla Juventus con Kean che si è visto annullare due gol; il primo, dopo una grande giocata, è stato tolto dal var per una posizione (davvero millimetrica) di fuorigioco da parte del centravanti azzurro. La seconda rete, invece, è stata annullata a causa di un fallo commesso, dallo stesso Kean, ad inizio azione. Veramente sfortunato il centravanti azzurro che non è riuscito a trovare il gol nonostante una prestazione davvero importante.

Fantacalcio: i voti di Kean

Giocatore importante per la Juventus (che ha bisogno di tutti se vuole raggiungere obiettivi importanti in questa stagione) ma fondamentale anche a livello fantacalcistico considerando la possibilità, da parte del centravanti, di andare a regalare diverse possibilità a chi ha deciso di puntare su di lui.

Kean, nelle prime quattro partite di campionato (contro Udinese, Bologna, Empoli e Lazio), non è riuscito a conquistare il voto per non essere stato impiegato nelle prime due ed essere entrato troppo tardi nei successivi centottanta minuti nonostante, nel finale del match contro l’Empoli, dopo una grande giocato ha visto la sua conclusione fermata dal palo. L’esordio in campionato, dunque, è arrivato alla quinta giornata di Serie A quando la Juve è crollata in casa del Sassuolo; il centravanti ha fatto il suo ingresso nella ripresa fornendo una buona prestazione che gli è valso il sei in pagella.

Non impiegato nel match casalingo contro il Lecce, l’attaccante è tornato a disposizione nella trasferta di Bergamo. Contro l’Atalanta è partito titolare fornendo anche una buona prestazione specialmente nei primi quarantacinque minuti e questo gli ha permesso di ottenere la sufficienza.

Mezzo punto in più, sei e mezzo, nelle successive due partite; contro il Torino e il Milan, infatti, mostra le sue qualità andando a creare non pochi problemi alle difese avversarie. Arriviamo, dunque, alla partita contro il Verona e (anche in questo caso), avrebbe preso sei e mezzo se non fosse stato per l’ammonizione che ha portato il suo voto ad un sei.

Kean come ha commentato su Instagram

Il centravanti della Juventus ha un profilo Instagram (come molti suoi colleghi) dove è solito andare a commentare le prestazioni della sua squadra. L’ultimo post è arrivato al termine del match con il Verona dove è stato protagonista di una partita sfortunata per via dei due gol annullati.

Kean nella probabile formazione di Fiorentina Juventus

La Juventus, nella prossima giornata di campionato, affronterà la Fiorentina in un match che si preannuncia decisamente interessante; da una parte i viola e la loro voglia di fare la partita sempre e comunque, dall’altra i bianconeri che prediligono il risultato al bel gioco e vogliono, solamente, andare a raggiungere l’obiettivo.

Per i ragazzi di Allegri ottenere un risultato positivo non sarà per nulla semplice considerando la qualità della Fiorentina; uno dei protagonista dei bianconeri sarà, senza ombra di dubbio, Kean. Il centravanti, probabilmente, partirà dalla panchina considerando la presenza, dal primo minuto, degli ex Chiesa e Vlahovic.

Un giocatore con le sue caratteristiche, però, può essere fondamentale anche a gara in corso e fornire un contributo decisivo per la conquista di un risultato positivo; andiamo a vedere la probabile formazione della Juventus con la presenza, di Kean, dalla panchina. Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani; Kostic, Rabiot, Locatelli, McKennie, Weah; Vlahovic, Chiesa

Kean nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Come abbiamo detto, Kean è un centravanti fondamentale sia per la Juventus ma anche per quanto riguarda il Fantacalcio considerando la possibilità, da parte del giocatore, di fornire un contributo molto importante per la sua squadra. Andiamo a vedere, fino a questo momento, le statistiche aggiornate dell’attaccante azzurro.

Gol: nessuno

Assist: nessuno

Ammonizioni: una

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.2

Kean, centravanti fondamentale per i bianconeri

La Juventus ha tre centravanti a disposizione: Vlahovic, Milik e Kean. L’azzurro sta dimostrando, in queste ultime ore, di essere un giocatore fondamentale dal punto di vista tattico dal momento che, nel 3-5-2 dei bianconeri, può essere impiegato sia come prima punta sia come trequartista alle spalle del centravanti.

Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e molto tecnico; il supporto di Kean, in una stagione dove la Juventus deve tornare a vincere lo scudetto, può essere semplicemente fondamentale per la rosa di Allegri.