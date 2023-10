Stefan De Vrij, numeri e statistiche del solido difensore olandese confermato dall’Inter

Stefan De Vrij è un difensore di esperienza che può far ancora comodo al tecnico Inzaghi. Al Fantacalcio resta un valido acquisto?

Nella rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi non mancano di certo le alternative, un po’ in tutti i reparti. I giocatori in squadra nell’Inter, oltre alle capacità tecniche, mostrano nel complesso una buona versatilità e non a caso, l’allenatore utilizza il modulo 3-5-2. In questo contesto si trova a suo agio anche l’olandese Stefan de Vrij, un difensore classe 1992 che da molte stagioni gioca in Serie A.

Il giocatore è e resta un elemento che dà solidità alla rosa dell’Inter e di certo non è propriamente una seconda scelta per mister Inzaghi. Quest’ultimo comunque può contare su varie soluzioni in difesa, tra cui il brillante Benjamin Pavard che sembra essersi conquistato il posto da titolare fisso.

Per l’olandese però le gare non sono mancate in questo inizio di campionato: com’è andata l’ultima a cui ha preso parte? E le valutazioni al Fantacalcio rivelano che si tratta sempre di un elemento affidabile? Scopriamolo.

Come ha giocato de Vrij nell’ultima gara contro il Torino?

Alla decima giornata di campionato contro la Roma, De Vrij ha trovato spazio nell’undici in campo soltanto per alcuni minuti. Entrato al minuto 85 al posto di Dumfries, il pochissimo tempo a disposizione non gli ha permesso di ottenere la valutazione al Fantacalcio.

Un po’ di turnover, insieme alla concorrenza con altri validi elementi in rosa, può pesare nel minutaggio del capace, ma non più giovanissimo, De Vrij il quale – anche nella scorsa stagione – è stato presente in campo, ma non andando oltre le 25 partite a voto.

L’ultima gara di De Vrij valutata al Fantacalcio è la nona di campionato: in Torino – Inter, il difensore olandese ha giocato dall’inizio, comportandosi piuttosto bene. Nel complesso una prova positiva dell’olandese, abile a chiudere tutti i varchi e ad alzarsi appena possibile per appoggiare in fase di costruzione. Nessuna sostanziale sbavatura per lui e un Fantavoto pari ad un sei.

De Vrij, i voti al Fantacalcio

Il difensore olandese potrebbe essere definito una riserva di lusso per mister Inzaghi. Vista la concorrenza del rampante Pavard e la coesistenza con Acerbi e Bastoni, per De Vrij non sarà facile guadagnarsi la presenza da titolare. Tuttavia in questo inizio di campionato ha giocato in sette giornate su otto, entrando soltanto tre volte in corso di gara.

Resta dunque una pedina di cui Inzaghi non si dimentica e i numeri gli danno ragione: per l’olandese al Fantacalcio soltanto sufficienze e voti compresi tra il 7 e il 6. Nelle prime tre giornate, in particolare, De Vrij ha ottenuto due 6,5 nei match contro Monza e Cagliari ed un 7 contro la Fiorentina alla terza giornata di A. Poi un lieve calo complessivo nelle prestazioni, ma sempre gare in cui il difensore ha preso un 6. Per Inzaghi dunque resta una certezza.

De Vrij nella probabile formazione contro l’Atalanta

A caccia dei tre punti nell’undicesima giornata di Serie, A la squadra di mister Inzaghi farà visita all’Atalanta di Gasperini, per un impegno da non sottovalutare

L’allenatore sceglierà ancora il modulo 3-5-2 che si abbina bene ai giocatori in rosa, ma per De Vrij, innanzi alla concorrenza della cerniera difensiva Acerbi – Bastoni – Pavard, non paiono esservi grosse chance di partire di nuovo titolare.

Tuttavia, come già successo più volte in questo campionato, il granitico difensore olandese potrebbe entrare nel secondo tempo per sostituire un compagno a corto di energie. Questa la possibile formazione per la gara:

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

De Vrij nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici del percorso iniziale di De Vrij con la maglia dell’Inter sono i seguenti:

Partite a voto: otto;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,25.

De Vrij è un calciatore affidabile al Fantacalcio?

La bacheca dell’olandese De Vrij è di tutto rispetto. In Serie A dal 2014, ha prima giocato nella Lazio e poi nell’Inter, ottenendo uno Scudetto con i nerazzurri come pure vari trofei tra cui la Supercoppa italiana (sia con i biancocelesti che con l’Inter).

De Vrij è un difensore esperto, fisicamente integro e tuttora valido. Tuttavia – come dicevamo – deve fare i conti con la concorrenza dei compagni del reparto difensivo, in particolare Acerbi. Nelle gerarchie ha dunque perso la titolarità fissa, pur essendo stato spesso schierato ad inizio stagione.

La sensazione è che giocherà meno rispetto alla scorsa annata e al Fantacalcio bisogna tenerne conto: oggi De Vrij rientra nel gruppo di difensori da 5/6 slot, in grado di garantire non più di una ventina di presenze stagionali. Resta un profilo affidabile quando chiamato in causa, ma su cui non esagerare con i crediti. Preferibile prenderlo in coppia con Acerbi per un massimo di 10/15 crediti su mille.