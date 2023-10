Sabrina Salerno, sotto la giacca (quasi) niente: curve in bella vista

Sabrina Salerno regala spettacolo per l’ennesima volta, la cantante e showgirl riesce ancora a superare se stessa: esplosiva

Una autentica meraviglia per i fan, Sabrina Salerno, come sempre capace di rubare la scena con la sua classe innata e una eleganza seducente che non lascia scampo, a distanza di anni. Applausi a scena aperta difficili da contenere, per una delle presenze femminili più iconiche del mondo dello spettacolo nostrano. Incontenibile anche la sua sensualità, in ogni occasione.

55 anni, Sabrina continua ad essere sulla cresta dell’onda, regalando ancora emozioni fortissime come negli anni del suo debutto, qualche decennio fa. Giovanile e sempre esuberante, non si smentisce mai, chiedere per informazioni a quanti, in questo 2023, l’hanno acclamata per i suoi concerti in giro per l’Europa. Una dimostrazione di quanto Sabrina non sia amatissima solo in Italia, ma anche a livello internazionale. Le sue date in giro per il vecchio continente hanno raccolto consensi e sold out a raffica e sono state testimoniate, manco a dirlo, da immagini da capogiro, quelle che come sempre sulla sua pagina Instagram tolgono il respiro. Oltre un milione e 300 mila followers sempre in delirio per lei, che non perde occasione di farci sognare ad occhi aperti.

Sabrina Salerno, grande ritorno in prima serata: applausi per la sua scollatura illegale, il top è striminzito

La settimana si è aperta, per i suoi fan accaniti, con un appuntamento davvero imperdibile, quello che ha sancito il suo ritorno in prima serata, come co-conduttrice del Gialappa’s Show su Italia Uno. E dove tra i vari look, Sabrina ha offerto una visione davvero celestiale.

Scollatissima e con solo un top striminzito a contenerne il lato A sublime e prorompente, Sabrina ha acceso come non mai, per l’ennesima volta, la passione e la fantasia dei suoi ammiratori. Che avevano già avuto interessanti anticipazioni sui social, in un post diventato virale e tempestato da like e commenti estasiati, come sempre da copione, quando si tratta di lei.