Rabiot via a gennaio a una condizione: la Juve ha già il sostituto

‘Fedelissimo’ del tecnico livornese, il centrocampista francese è legato alla Juventus da un contratto in scadenza alla fine di questa stagione

Rabiot non ha avuto un grande inizio di stagione, tuttavia resta uno dei calciatori più importanti della Juventus adesso seconda in classifica dietro all’Inter. ‘Fedelissimo’ di Max Allegri, il francese ha il contratto in scadenza a giugno con più di un club che potrebbe muoversi per lui già nel prossimo calciomercato di gennaio.

Si parla del Newcastle, da mesi sulle sue tracce e che a gennaio proverà a rimpiazzare nel miglior modo possibile Sandro Tonali, squalificato dieci mesi per aver scommesso sul calcio e sulla sua squadra fino allo scorso giugno, il Milan. Nelle ultime ore, però, è emersa la candidatura di un’altra big inglese che già un annetto fa si era mosso in maniera concreta per il cartellino del classe ’95.

Parliamo dell’Arsenal, pronta all’assalto nel mercato di gennaio stando alle informazioni del giornalista turco Ekrem Konur. Il quale però non aggiunge dettagli, ovvero quale potrebbe essere la proposta che ‘Gunners’ avrebbero intenzione di presentare ai bianconeri. Bisogna dire che Giuntoli e soci difficilmente si priverebbero di Rabiot nel bel mezzo della stagione.

Vacillerebbero, probabilmente, solo di fronte a una offerta davvero irrinunciabile considerato che, secondo indiscrezioni, avrebbe già in pugno l’eventuale sostituto: Lazar Samardzic, vecchio ‘pallino’ del Football director juventino. Ma piace pure Rodrigo De Paul, che però va per i 30 anni e costerebbe decisamente di più tra cartellino (l’Atletico potrebbe chiedere sui 30 milioni) e ingaggio.

Juventus, obiettivo rinnovo Rabiot: i dettagli

Rabiot in scadenza, come l’anno scorso, ma la Juventus è al lavoro più o meno sottotraccia per un nuovo prolungamento contrattuale.

Come raccolto e scritto da Calciomercato.it il 28 ottobre, la trattativa tra mamma Veronique e la Juventus entrerà nel vivo nei mesi a venire. Il club targato Exor ha come obiettivo una intesa su base triennale, con spalmatura dell’odierno stipendio fissato a quota 7 milioni più bonus, 9 lordi con il decreto crescita. Come noto Giuntoli vuole blindare, spalmando pure i loro ingaggi, anche Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.