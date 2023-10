Prova TV per il pugno di Gatti: il provvedimento è UFFICIALE 

E’ appena arrivato il comunicato del Giudice Sportivo in merito alla condotta del difensore della Juventus

Dopo le polemiche accese negli ultimi giorni per l’episodio tanto discusso di Juventus-Verona, il Giudice Sportivo si è pronunciato ufficialmente su quanto avvenuto in campo. Sotto la lente d’ingrandimento, ovviamente, lo scontro avvenuto tra Gatti e Djuric con il pugno scagliato a palla lontana dal difensore bianconero all’attaccante.

Dopo aver esaminato il caso su segnalazione da parte del Procuratore federale in merito ad una possibile ‘condotta violenta’ ed aver ‘sentito il Direttore di gara’, il Giudice Mastrandrea ha deciso di “non applicare sanzioni in ordine alla condotta segnalata”. Una volta acquisite ed esaminate le immagini televisive, infatti, è stata decisiva la dichiarazione presentata tramite e-mail con la quale l’arbitro Feliciani ha spiegato di aver “valutato in campo e sanzionato come fallo di gioco con un calcio di punizione diretto” lo scontro tra Gatti e Djuric.

L’episodio dello scorso sabato sera dell’Allianz Stadium non è stato l’unico analizzato dal Giudice Sportivo al termine della decima giornata del campionato di Serie A. Oltre al famoso caso Gatti-Djuric, sono state infatti ufficializzate delle ammende nei confronti di quattro diverse società: Milan, Napoli, Inter e Roma.

Inter punita per i cori contro Lukaku: multa UFFICIALE

Una prima ammenda è stata inflitta all’Inter “per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”. Il club nerazzurro dovrà dunque pagare 5mila euro per i cori contro Lukaku.

Multa da 3mila euro nei confronti della Roma, invece, “per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo”. Sanzioni decisamente più severe in occasione del posticipo di domenica sera tra Napoli e Milan andato in scena al Maradona. Il club rossonero dovrà riconoscere un’ammenda da 15mila euro per i fumogeni lanciati dai propri sostenitori e per i cori dei suoi tifosi intonati contro quelli partenopei. 12mila euro la multa comminata infine al Napoli per il lancio di fumogeni durante l’incontro verso il settore ospiti e verso il terreno di gioco.