Pippo Inzaghi batte Pirlo: poker Salernitana in Coppa Italia

Sarà la Salernitana di Pippo Inzaghi ad affrontare la Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia: successo all’Arechi sulla Sampdoria di Pirlo

La Salernitana ritrova il sorriso, almeno in coppa: i granata liquidano la Sampdoria per 4-0 e accedono agli ottavi di finale di Coppa Italia. Notte fonda per la squadra allenata da Andrea Pirlo.

La Salernitana, almeno per una sera, scrolla via la negatività e mette in pausa le polemiche. La squadra granata, ultima in classifica in Serie A e attesa dall’ostica sfida col Napoli in campionato, batte 4-0 la Sampdoria nel match valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, garantendosi l’accesso agli ottavi di finale dove incontrerà la Juventus il prossimo 10 gennaio.

Un successo netto quello dei campani, in golo dopo ventotto minuti di gioco. A sbloccare il risultato è il centravanti nigeriano Ikwuemesi il quale lavora un buon pallone prima di calciare col sinistro, trovando la deviazione di Gonzalez a trasformare il suo tiro in un pallonetto che mette fuori causa Ravaglia. Un gol che scuote la formazione di casa, più volte vicina al gol del raddoppio che arriva prima dell’intervallo. Proprio Ikwuemesi lancia Tchaouna che dal limite lascia partire un sinistro potente e angolato che permette ai granata di andare negli spogliatoi sul 2-0.

Salernitana-Sampdoria: cronaca e tabellino

Nella ripresa la Sampdoria tenta una timida reazione, ma al 67′ i granata calano il tris. In gol ancora Tchaouna, il quale orchestra una ripartenza partendo dalla destra prima di lasciar partire una conclusione imprendibile per Ravaglia.

E nel finale c’è spazio anche per Simy: l’ex Crotone entra e dopo pochi minuti, di tacco, serve Cabral per il definitivo 4-0. Un successo importante per il morale della squadra di Pippo Inzaghi, atteso dall’ostico derby di sabato contro il Napoli di Rudi Garcia.

SALERNITANA-SAMPDORIA 4-0

28′ Ikwuemesi, 45+1′ e 67′ Tchaouna, 86′ Cabral