Ci pensa sempre Coda: la Cremonese si regala la Roma e gli ottavi di Coppa Italia

Sarà la Cremonese di Stroppa ad affrontare la Roma agli ottavi di finale di Coppa Italia: i grigiorossi superano il Cittadella con le reti di Bertolacci e Coda.

Nel corso della prima frazione di gioco, a dominare è la squadra veneta, pericolosa più volte soprattutto con conclusione sugli sviluppi di calci d’angolo. Come al 6′, quando Negro colpisce di testa sfiorando il palo, o al 17′ con l’incornata di Frare di poco alta sopra la traversa.

La partita si accende nel secondo tempo, quando la Cremonese passa in vantaggio dopo tre minuti con Bertolacci, bravo a depositare la sfera alle spalle di Maniero sfruttando a dovere un delizioso assist di tacco del solito Ciofani. Al 53′ la squadra ospite resta in dieci uomini per la seconda ammonizione rimediata da Frare, ma i padroni di casa non ne approfittano, anzi. All’83’, sugli sviluppi di un cross di Carissoni, Magrassi impegna Jungdal che risponde presente senza però poter fare nulla sul tap-in vincente di Vita.

Cremonese-Cittadella, cronaca e tabellino

Si va così ai tempi supplementari, durante i quali c’è poco o nulla da segnalare, almeno fino al 106′: nel giro di pochi minuti, tre occasioni clamorose per i padroni di casa con Abrego, Okereke e Coda, ma l’imprecisione degli giocatori grigiorossi e un intervento da applausi di Maniero salvano i veneti. E proprio quando la partita sembrava doversi decidere ai calci di rigore, Massimo Coda ha regalato la vittoria alla Cremonese, piazzando nell’angolino basso un pallone velenoso servitogli da Okereke.

CREMONESE-CITTADELLA 2-1

48′ Bertolacci (CR), 83′ Vita (CI), 120′ Coda (CR).