Irrompe il Manchester United, 51 milioni e scippo alla Juve

Il Manchester United rompe gli indugi e scippa il calciatore alla Juventus: per 51 milioni va ai Red Devils

Seconda in classifica, la Juventus sta aspettando il mercato di gennaio per vedere se arriverà qualche occasione da cogliere.

Giuntoli da questo punto di vista è stato chiaro, evidenziando come la società non si farà trovare impreparata qualora dovesse presentarsi la giusta opportunità. Qualcosa dovrà essere fatta per forza di cose a centrocampo, dove mancheranno almeno fino al termine della stagione o giù di lì Pogba e Fagioli.

Ma c’è anche un altro reparto che numericamente potrebbe aver bisogno di un innesto e si tratta della difesa. Lì dove i bianconeri potrebbero decidere di intervenire, davanti alla giusta opportunità, per dare un’alternativa in più ad Allegri e alzare il livello della propria rosa.

Un obiettivo di vecchia data è rappresentato da Trevoh Chalobah, accostato in passato a Inter e Milan, e recentemente seguito dai bianconeri e dalla Roma. Ora però per le due italiane c’è una concorrente non di poco conto: il Manchester United.

Calciomercato Juventus, lo United si fa avanti per Chalobah

Stando a quanto riferisce ‘fichajes.net’, infatti, la formazione di ten Hag ha deciso di intervenire a gennaio nel pacchetto arretrato e ha messo proprio il difensore del Chelsea nella lista dei possibili acquisti.

I Blues sono pronti a far partire il centrale, che in stagione non ha ancora giocato complica anche problemi fisici, ma hanno fissato una valutazione molto alta: circa 51 milioni di euro. Una cifra proibitiva per la Juventus che spera più in un affare in prestito, ma non certo per il Manchester United che potrebbe decidere di fare un investimento importante già a gennaio per garantire un difensore in più a ten Hag e convincere Chalobah a restare in Premier League.