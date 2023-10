Il Milan a caccia di un mediano: occhi sull’obiettivo dell’Inter

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe mettere gli occhi sul profilo di Tomas Soucek, mediano in scadenza di contratto con la maglia del West Ham: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo una fase di stagione decisamente altalenante. I rossoneri, che erano arrivati alla sosta per le nazionali con il primo posto in tasca, hanno visto il loro vantaggio dilapidarsi nelle ultime due giornate del campionato italiano di Serie A e si sono complicati decisamente la vita anche in Champions League.

Attualmente il Diavolo è al terzo posto nella massima competizione italiana, indietro di tre punti rispetto all’Inter di Simone Inzaghi. In Europa invece il discorso sembra ancora più grave. Sono appena due i punti realizzati dal Milan nelle prime tre giornate del gironcino di Champions League, ma la cosa che più fa riflettere sono gli zero gol segnati, uno score terribile per il Diavolo che non segna nella coppa dalle grandi orecchie da addirittura cinque partite se andiamo a sommare anche la scorsa stagione. Inoltre ci sono alcuni problemi dal punto di vista di organico in casa Milan.

Milan, quanti problemi nella rosa: ecco i dettagli

In difesa, con l’infortunio di Simon Kjaer, il bilancio del reparto arretrato è decisamente problematico, ma non c’è soltanto un problema a livello di roster nel Diavolo di Stefano Pioli. Anche a centrocampo infatti, con l’assenza di Ismael Bennacer, il Milan non ha un mediano di ruolo in grado di smistare il gioco e fare da filtro anche a livello difensivo. In quest’ottica, la società meneghina potrebbe mettere nel mirino il nome di un centrocampista in scadenza di contratto al termine di questa stagione.

Stiamo parlando di Tomas Soucek, giocatore originario della Repubblica Ceca, che può lasciare la Premier League a zero e da tempo è finito anche nei radar dell’Inter di Beppe Marotta, club da sempre attentissimo agli svincolati. Il Milan potrebbe insidiare i cugini o magari, in una situazione d’emergenza, anche fare un tentativo a gennaio per anticipare la concorrenza.