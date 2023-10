Dybala in Premier, la proposta: “Unisciti a noi”

In casa Roma si attende ancora il pieno recupero di Paulo Dybala, fondamentale per le ambizioni della squadra. Intanto l’argentino è protagonista di un siparietto social

La Roma deve resettare quanto prima dopo il ko esterno sul campo dell’Inter dell’ultima giornata di Serie A. Una trasferta persa di misura nel punteggio ma più largamente nel gioco e alla quale non ha potuto prendere parte Paulo Dybala, ancora ai box per infortunio.

Mentre crescono le possibilità di rivedere la ‘Joya’ contro il Lecce, lo stesso attaccante sudamericano ha vissuto un momento importantissimo della sua vita andando a chiedere la mano della sua compagna, nonché futura moglie, Oriana Sabatini. Una scena estremamente romantica a Fontana di Trevi con anche la compagnia di amici come Paredes e Morata.

Dybala pensa quindi al suo futuro tra campo e vita privata, mentre sui social non mancano anche i suoi buoni auguri ad un altro calciatore argentino che festeggia un lieto evento. Sono infatti bastati una manciata di cuoricini rossi sotto l’ultimo post Instagram di Enzo Fernandez, che festeggia la nascita del figlio, per scatenare la fantasia dei tifosi.

Roma, Dybala commento a Fernandez e risposta dei tifosi: “Vieni al Chelsea”

Dybala ha quindi celebrato l’evento del compagno di nazionale con un po’ di cuoricini, che sono bastati a scatenare i tifosi del Chelsea.

In risposta al commento dell’attaccante della Roma non sono quindi mancati quelli dei supporters dei ‘Blues’ che hanno praticamente invocato a suon di messaggi un suo approdo a Londra. Commenti di ogni tipo per Dybala da “unisciti ai Blues” a “vieni al Chelsea, sei sempre il benvenuto”, “abbiamo bisogno di te al Chelsea, Paulo”, “unisciti al Chelsea”. E così via tanti altri commenti di grande apprezzamento nei confronti del mancino argentino che i supporters londinesi vorrebbero vedere con la maglia di un Chelsea costantemente in ricostruzione.

Due gol e due assist tra campionato ed Europa League finora per Dybala in un complessivo di sette presenze: i tifosi della Roma sperano di rivederlo presto all’Olimpico, con buona pace di quelli del Chelsea.