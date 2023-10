Decisione a sorpresa, UFFICIALE: 0-3 a tavolino

Sorpresa per la decisione presa dal giudice sportivo che ha decretato la sconfitta a tavolino per i padroni di casa

Il weekend calcistico è andato in archivio con le vittorie di Atalanta e Lazio contro Empoli e Fiorentina, nelle due gare che hanno chiuso la decima giornata di Serie A.

Un fine settimana non certo avaro di emozioni e ricco anche di polemiche, non soltanto nei campionati maggiori. Un esempio lo si è avuto durante una partita di terza categoria lombarda, precisamente nel Girone A Monza e Brianza e nel match tra Virtus Trecella e Real Carugate.

Una partita che sul campo ha visto gli ospiti andare in vantaggio per 3-1, ma che non è stata portata a termine per una maxi rissa scoppiata nel secondo tempo. Sul campo di Pozzuolo Martesana è accaduto di tutto con espulsi e i padroni di casa che hanno deciso di non tornare più in campo.

A scatenare tutto, secondo quanto appurato, sono stati i calciatori ospiti con uno dei giocatori del Real Carugate espulso al quarto del secondo tempo per un “grave atto di violenza e sputo nei confronti di un avversario”. Non contento, il calciatore in questione ha avuto un comportamento aggressivo anche uscendo dal campo spaccando “tutti i cestini dei rifiuti presenti” e proseguendo anche negli spogliatoi.

Terza categoria, si rifiutano di tornare in campo: sconfitta a tavolino

La situazione di alta tensione che si è creata dopo questo episodio ha spinto la squadra di casa, stando a quanto riportato nel comunicato del giudice sportivo, a decidere di non continuare il match.

La partita, infatti, è stata interrotta ed è per questo che il giudice sportivo ha assegnato la sconfitta a tavolino alla Virtus Acli Trecella. Squalificato, inoltre, il capitano della squadra squadra “per incomprensione dei propri doveri di capitano in quanto responsabile del comportamento della squadra”. Infine, il giudice ha anche punito con un’ammenda il club padrone di casa per “comportamento antisportivo” che ha causato la sospensione della gara.