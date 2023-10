Cheddira, l’uomo in più per la salvezza del Frosinone

Cheddira è un centravanti del Frosinone; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’attaccante

Il Frosinone, dopo il salto di categoria, ha come obiettivo quello di ottenere la salvezza e proverà a farlo senza troppi patemi d’animo. Impresa non semplicissima visto le difficoltà del massimo campionato italiano e la concorrenza piuttosto elevata. I ragazzi di Di Francesco, però, hanno iniziato la stagione in maniera tutto sommato positiva dimostrando di avere le qualità per giocarsi le proprie chance fino alla fine.

La squadra dimostra di avere una precisa identità e soprattutto la voglia di imporre il proprio gioco indipendentemente dall’avversario. Una caratteristica che potrebbe regalare diverse soddisfazioni all’interno di questo campionato; tra i protagonisti dei ragazzi di Di Francesco troviamo Cheddira.

Cheddira come ha giocato l’ultima partita Cagliari Frosinone

L’ultima partita di campionato ha visto il Frosinone affrontare il Cagliari in un match che è stato, a dir poco, pazzesco. I ragazzi di Di Francesco, nonostante un vantaggio di tre reti, non sono riusciti a tornare a casa con un risultato positivo. Soulé e compagni, infatti, sono crollati di fronte al ritorno dei padroni di casa che, spinti dall’orgoglio e dal pubblico, hanno trovato la forza di segnare quattro gol in pochi minuti.

Cheddira, entrato nella ripresa, ha provato a far male alla difesa avversaria con le sue qualità e ci era anche riuscito ma il suo gol è stato giustamente annullato per una posizione di fuorigioco. Prestazione comunque positiva da parte di un giocatore che sta dimostrando di avere qualità importanti.

Fantacalcio: i voti di Cheddira

Un giocatore, dunque, importante per il Frosinone ma che può regalare diverse soddisfazioni anche per quanto concerne il Fantacalcio. Il centravanti, infatti, ha la possibilità di offrire diversi bonus, tra gol e assist, a chi ha deciso di puntare su di lui. L’esordio in Serie A è arrivato alla seconda giornata di campionato contro l’Atalanta; partita che ha visto il Frosinone conquistare i primi tre punti stagionali e Cheddira disputare una buonissima prestazione ottenendo, come voto, un sei in pagella.

Alla terza giornata, in casa dell’Udinese, il centravanti non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto e questo gli è costato, in pagella, un cinque. Bellissima, invece, il match disputato contro il Sassuolo; partita dove i ragazzi di Di Francesco sono riusciti a rimontare due gol di svantaggio ottenendo una meravigliosa vittoria. Grande protagonista del match è stato, senza nessun dubbio, Cheddira che ha realizzato un gol e un assist grazie ai quali ottiene un bel undici e mezzo.

Buona prestazione anche contro la Salernitana con Cheddira che mostra le sue qualità ottenendo la sufficienza piena. Mezzo punto in meno invece contro la Fiorentina nonostante la buonissima gara disputata dai ragazzi di Di Francesco. All’Olimpico contro la Roma è arrivata la sconfitta ma, specialmente, ne, primo tempo il Frosinone ha avuto le chance per passare in vantaggio. L’attaccante si è guadagnato un bel sei.

Non ha trovato la via della rete o fornito assist ma, contro il Verona, ha disputato una partita veramente importante che gli è valsa il sette in pagella. Cheddira, infatti, ha messo in costante difficoltà la difesa avversaria. In casa del Bologna, invece, ha faticato non riuscendo ad imporre la propria qualità e come voto ha preso un cinque; sufficienza, piena, invece contro il Cagliari dove aveva trovato anche la via della rete ma il suo gol è stato giustamente annullato per posizione di fuorigioco.

Cheddira come ha commentato su Instagram

L’attaccante del Frosinone ha, come molti suoi colleghi, un profilo Instagram dove è solito commentare i risultati della sua squadra. L’ultimo post è stato messo dopo il successo contro il Verona dove il centravanti ha disputato una grande partita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐖𝐀𝐋𝐈𝐃 𝐂𝐇𝐄𝐃𝐃𝐈𝐑𝐀 (@walo_98)

Cheddira nella probabile formazione di Frosinone Empoli

La prossima partita di campionato vedrà il Frosinone affrontare l’Empoli in un vero e proprio scontro salvezza; per i ragazzi di Di Francesco sarà fondamentale andare a riscattare la sconfitta in casa del Cagliari e, dal punto di vista mentale, bisognerà superare una pomeriggio per nulla positivo.

Vincere partite del genere ha una doppia importanza perché, come detto, è uno scontro diretto e rischia di essere fondamentale per il proseguo della stagione. Tra i protagonisti del match ci sarà, sicuramente, Cheddira; l’attaccante, con le sue qualità, può andare a fornire un contributo importante all’interno del match. Andiamo a vedere la probabile formazione del Frosinone con la presenza del centravanti dal primo minuto. Turati; Lirola, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea; Soulé, Reinieri, Baez; Cheddira.

Cheddira nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto, dunque, di come Cheddira sia un giocatore fondamentale per la rosa del Frosinone ma indispensabile anche a livello fantacalcistico dal momento che può portare un contributo importante a livello di gol e assist sia per la sua squadra sia per chi ha deciso di puntare su di lui. Vediamo, ora, le statistiche aggiornate del centravanti fino a questo momento.

Gol: uno

Assist: uno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.44

Cheddira, valore aggiunto per la salvezza del Frosinone

L’obiettivo stagionale del Frosinone è, senza ombra di dubbio, la salvezza; il club vuole mantenere la categoria e le possibilità per ottenere questo risultato ci sonno tutte considerando anche uno stile di gioco offensivo e con la voglia di fare la partita.

Il Frosinone sta dimostrando di avere le qualità per mettere in difficoltà diversi avversari; Di Francesco può contare su un reparto offensivo composto da diversi giocatori e tra questi non possiamo non menzionare Cheddira le cui qualità possono andare a rappresentare un punto di forza importante per il raggiungimento dell’obiettivo.